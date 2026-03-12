Tesla va furniza electricitate gospodăriilor din Marea Britanie

Compania a primit joi licența necesară, intrând astfel ca un nou competitor pe piață într-un moment în care există îngrijorări tot mai mari legate de creșterea facturilor la energie. Autoritatea de reglementare a energiei din Marea Britanie, Ofgem, citată de Reuters, a precizat că aprobarea pentru Tesla Energy Ventures, o divizie a Tesla, vine după un proces de evaluare început în luna iulie a anului trecut.

Energie solară și baterii pentru locuințe

Noua licență poziționează compania americană, cu sediul în Texas și controlată de miliardarul Elon Musk, pentru o extindere pe piața britanică. Tesla ar urma să utilizeze afacerile sale din domeniul energiei solare și al stocării în baterii pentru a concura direct cu furnizorii existenți pentru gospodării, precum Octopus Energy, British Gas și EDF.

Tesla Motors Limited, o altă subsidiară a grupului, deține deja în Marea Britanie o licență pentru producerea de energie electrică.

Unii proprietari de mașini electrice Tesla folosesc deja bateria domestică Powerwall, care poate stoca energia solară pentru încărcarea vehiculelor, iar surplusul de energie poate fi vândut înapoi în rețea.

Britanicii se tem de scumpiri

Consumatorii britanici sunt tot mai îngrijorați de nivelul facturilor, după ce prețurile energiei au crescut puternic odată cu izbucnirea războiului din Iran. Datorită tarifelor reglementate, majoritatea gospodăriilor din Marea Britanie sunt protejate până în luna iulie de impactul imediat al creșterii prețurilor la gaze asupra costurilor de încălzire și electricitate. Guvernul ar putea însă fi pus sub presiune să ofere sprijin suplimentar dacă conflictul va continua și după luna iulie.

Vânzările de automobile Tesla în Marea Britanie au scăzut în ultimii ani. Urmare a competiției tot mai puternice din partea producătorilor chinezi mai ieftini și al reacțiilor negative ale unor consumatori față de pozițiile politice ale lui Elon Musk, acestea au coborât în 2025 cu 8,9% față de anul precedent.