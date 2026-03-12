Rusia condamnă la închisoare pe viață 15 militanți ISIS

Moscova tratează cu maximă severitate atacurile jihadiste pe teritoriul său, chiar în contextul în care Rusia menține relații politice și strategice cu state din Orientul Mijlociu. Un tribunal militar din Rusia a condamnat joi la închisoare pe viață 15 persoane implicate în atentatul terorist comis la 22 martie 2024 la sala de concerte Crocus City Hall, situată în apropiere de Moscova. Atacul armat și incendiul declanșat ulterior au provocat 149 de morți și 609 răniți.

Închisoare pe viață pentru 15 dintre cei 19 inculpați

Potrivit Current Time, în dosar au fost judecați 19 inculpați. Patru dintre ei, cetățeni din Tadjikistan, sunt considerați de anchetatori autorii direcți ai atacului și membri ai organizației ISIS-K, filiala regională a Statului Islamic. Toți au primit pedeapsa maximă, închisoare pe viață.

Alți 11 complici ai atacatorilor au fost condamnați la închisoare pe viață pentru implicarea lor în organizarea și sprijinirea atentatului.

Tată și fii condamnați

În același dosar, un alt inculpat a fost condamnat la 22 de ani și șase luni de închisoare pentru sprijinirea atacatorilor, iar trei membri ai aceleiași familii – tatăl și cei doi fii ai săi – au primit câte 19 ani și 11 luni de detenție. Potrivit anchetatorilor, aceștia dețineau automobilul folosit de atacatori pentru a ajunge la sala de concerte și pentru a fugi după atentat.

Rușii invocă legături ucrainene

Gruparea ISIS-K a revendicat atentatul la scurt timp după atac. Autoritățile ruse susțin însă că ar fi existat și o „legătură ucraineană”. „Infracțiunea a fost planificată și comisă în interesul actualei conduceri ucrainene, cu scopul de a destabiliza situația politică”, au declarat reprezentanți ai Comitetului de Investigații al Rusiei, principala autoritate rusă pentru anchete penale.

Potrivit anchetatorilor, pregătirile pentru atac au început cu câteva luni înainte de martie 2024. O parte dintre inculpați ar fi venit în Rusia din străinătate, după ce ar fi urmat instruire în tabere ale organizației teroriste, în timp ce alții ar fi procurat arme și ar fi modificat arme de foc pentru a fi folosite în atac.

Avertismentul american, ignorat

În paralel, presa americană a relatat că Statele Unite au avertizat Rusia în legătură cu riscul unui atac terorist. Potrivit The Washington Post, autoritățile americane ar fi transmis Moscovei informații despre amenințare încă din 6 martie 2024, cu două săptămâni înainte de atentat. Kremlinul a susținut însă că avertismentul ar fi fost prea vag.

Cazul Crocus City Hall rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare de securitate din Rusia. Deși atentatul a fost revendicat de ISIS-K, autoritățile ruse continuă să investigheze posibile legături externe și au afirmat că unii dintre inculpați ar fi plănuit și un alt atac asupra unui complex de divertisment din orașul Kaspiisk, situat în republica rusă Daghestan, la Marea Caspică.