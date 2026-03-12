Pentru Winston Churchill (1874-1965), chiar în Marea Britanie, lucrurile merg foarte prost, relatează Bild. Eroul celui de-al Doilea Război Mondial ar putea fi șters de pe bancnotele britanice.

Miercuri, Banca Angliei a anunțat că următoarea serie de bancnote britanice va prezenta animale sălbatice – arici, vidre sau alte specii locale.

Până acum, bancnotele prezentau personalități istorice:

Winston Churchill pe cea de 5 lire

scriitoarea Jane Austen pe cea de 10 lire

pictorul J. M. W. Turner pe cea de 20 de lire

Alan Turing (un criptolog din timpul celui de-al Doilea Război Mondial) pe cea de 50 de lire

Cu toate acestea, britanicii nu vor renunța imediat la ele. Noile bancnote vor fi emise abia peste câțiva ani.

Schimbările monetare sunt o decizie a cetățenilor britanici.

În vara anului 2025, a avut loc un sondaj la scară largă, la care au participat 44.000 de persoane; 60% dintre acestea au ales „natura” ca temă preferată pentru noile bancnote, iar o minoritate de 38% dorește să continue să vadă figuri istorice în portofelele lor.

Banca Angliei a declarat că caută motive care să simbolizeze Regatul Unit, să rezoneze cu publicul și, mai ales, să nu provoace controverse.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca lucrurile să se desfășoare fără conflicte.

Potrivit Bloomberg, eliminarea simbolurilor naționale de pe bancnote va provoca nemulțumire, în principal printre conservatori, pentru care Churchill este considerat o figură cheie a istoriei britanice.

Un deputat conservator a numit imediat ideea de a lua în considerare alternative la figurile istorice „extrem de corectă politic”.

În vara anului 2026, ar trebui să aibă loc un alt sondaj – britanicii vor putea alege anumite specii de animale. Câinii, pisicile și alte animale de companie nu participă la concurs.