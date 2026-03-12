Prima pagină » Știri externe » Șeful unei companii aeriene din Australia este acuzat că a scos ilegal doi fugari într-un zbor clandestin

Șeful unei companii aeriene din Australia este acuzat că a scos ilegal doi fugari într-un zbor clandestin

Proprietarul unei companii aeriene charter a apărut joi în instanță în Australia, acuzat că a organizat un zbor clandestin pentru a ajuta două persoane căutate, să fugă din țară în Indonezia a anunțat poliția. Acuzat de trafic de persoane, bărbatul în vârstă de 43 de ani riscă până la 10 ani de închisoare și a fost eliberat pe cauțiune, a declarat un oficial al instanței.
Șeful unei companii aeriene din Australia este acuzat că a scos ilegal doi fugari într-un zbor clandestin
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
12 mart. 2026, 13:29, Știri externe

Australia a lansat în februarie o serie de măsuri pentru a combate zborurile ilegale care traversează Strâmtoarea Torres, care separă vârful nord-estic al Australiei de insula Noua Guinee – împărțită între Indonezia la vest și  Papua Noua Guinee  la est.

Ancheta din Australia care a condus la acest șef a început în noiembrie, când autoritățile indoneziene au raportat arestarea a patru bărbați care au sosit în partea indoneziană a insulei Noua Guinee la bordul unui avion a cărui declarație de zbor îi menționa doar pe cei doi piloți, un australian și un indonezian.

Strategie sofisticată de a părăsi Australia

Unul dintre cei doi pasageri a fost eliberat pe cauțiune și acuzat de răpire în Sydney, având o interdicție de călătorie care îl împiedica să părăsească regiunea; celălalt era căutat pentru trafic de droguri, potrivit Poliției Federale Australiene. Directorul companiei aeriene este acuzat că ar fi coordonat o rețea de zboruri charter, folosind diferite aeronave și companii aeriene, pentru a-i transporta pe cei doi bărbați în nord-estul Australiei.

De acolo, s-au îmbarcat într-un avion care a decolat dintr-un sat pescăresc îndepărtat și a zburat în apele internaționale cu transponderul oprit pentru a evita detectarea de către radar, a explicat poliția. „Aceasta a fost o strategie foarte sofisticată de a părăsi Australia ”, a declarat comisarul Adrian Telfer reporterilor. Cei doi piloți și cei doi pasageri ai avionului sunt încă reținuți în Indonezia, potrivit poliției.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Zodia care are ghinion în martie 2026. E sfătuită să înfrunte obstacolele cu răbdare
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor