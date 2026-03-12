Șeful unei companii aeriene din Australia este acuzat că a scos ilegal doi fugari într-un zbor clandestin

Australia a lansat în februarie o serie de măsuri pentru a combate zborurile ilegale care traversează Strâmtoarea Torres, care separă vârful nord-estic al Australiei de insula Noua Guinee – împărțită între Indonezia la vest și Papua Noua Guinee la est.

Ancheta din Australia care a condus la acest șef a început în noiembrie, când autoritățile indoneziene au raportat arestarea a patru bărbați care au sosit în partea indoneziană a insulei Noua Guinee la bordul unui avion a cărui declarație de zbor îi menționa doar pe cei doi piloți, un australian și un indonezian.

Strategie sofisticată de a părăsi Australia

Unul dintre cei doi pasageri a fost eliberat pe cauțiune și acuzat de răpire în Sydney, având o interdicție de călătorie care îl împiedica să părăsească regiunea; celălalt era căutat pentru trafic de droguri, potrivit Poliției Federale Australiene. Directorul companiei aeriene este acuzat că ar fi coordonat o rețea de zboruri charter, folosind diferite aeronave și companii aeriene, pentru a-i transporta pe cei doi bărbați în nord-estul Australiei.

De acolo, s-au îmbarcat într-un avion care a decolat dintr-un sat pescăresc îndepărtat și a zburat în apele internaționale cu transponderul oprit pentru a evita detectarea de către radar, a explicat poliția. „Aceasta a fost o strategie foarte sofisticată de a părăsi Australia ”, a declarat comisarul Adrian Telfer reporterilor. Cei doi piloți și cei doi pasageri ai avionului sunt încă reținuți în Indonezia, potrivit poliției.