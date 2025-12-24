Prima pagină » Știri externe » O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise

O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise

În sudul Moscovei, în noaptea de 24 decembrie, un dispozitiv exploziv a fost detonat pe o stradă, provocând moartea a cel puțin trei persoane, dintre care doi erau agenți ai poliției rutiere. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a petrecut în timpul unei operațiuni de prindere a unui suspect, scrie Reuters.
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Suirsa foto: Sergei Savostyanov/TASS via ZUMA Press/dpa
Victor Dan Stephanovici
24 dec. 2025, 10:14, Știri externe

Locul exploziei se află în apropierea zonei unde, cu doar două zile înainte, generalul rus Fanil Sarvarov și-a pierdut viața într-un atac cu mașină-capcană. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat că printre victime se află doi polițiști și o altă persoană, posibil chiar autorul detonării – ipoteză vehiculată de martori, dar încă neconfirmată oficial, arată Reuters.

Generalul Sarvarov, șef al Direcției de instruire operațională din cadrul Statului Major al armatei ruse, era implicat în planificarea strategiilor militare pentru războiul din Ucraina. Moartea sa, survenită pe 22 decembrie, este considerată de autoritățile ruse posibil legată de implicarea serviciilor secrete ucrainene, deși Kievul nu a oferit niciun comentariu oficial.

Aceste evenimente se înscriu în seria de atacuri și asasinate vizând persoane cu rol militar sau conexiuni directe cu conflictul ruso-ucrainean, care au destabilizat capitala rusă în ultimele luni.

Autoritățile ruse au demarat o anchetă penală, investigând infracțiuni precum omorul și deținerea ilegală de explozivi. Echipele de securitate analizează imaginile și probele strânse de la fața locului. Incidentele recente au stârnit nemulțumirea susținătorilor liniei dure din Rusia, care solicită măsuri ferme pentru prevenirea unor noi atacuri.

La nivel internațional, evoluțiile sunt atent urmărite pentru a evalua dacă intensificarea atentatelor din Rusia ar putea influența procesul diplomatic referitor la o eventuală încetare a focului în Ucraina.

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
Libertatea
Din ce sunt făcuți cârnații de porc din Mega Image, de fapt. Avem eticheta!
CSID
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor