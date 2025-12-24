O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise

Locul exploziei se află în apropierea zonei unde, cu doar două zile înainte, generalul rus Fanil Sarvarov și-a pierdut viața într-un atac cu mașină-capcană. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat că printre victime se află doi polițiști și o altă persoană, posibil chiar autorul detonării – ipoteză vehiculată de martori, dar încă neconfirmată oficial, arată Reuters.

Generalul Sarvarov, șef al Direcției de instruire operațională din cadrul Statului Major al armatei ruse, era implicat în planificarea strategiilor militare pentru războiul din Ucraina. Moartea sa, survenită pe 22 decembrie, este considerată de autoritățile ruse posibil legată de implicarea serviciilor secrete ucrainene, deși Kievul nu a oferit niciun comentariu oficial.

Aceste evenimente se înscriu în seria de atacuri și asasinate vizând persoane cu rol militar sau conexiuni directe cu conflictul ruso-ucrainean, care au destabilizat capitala rusă în ultimele luni.

Autoritățile ruse au demarat o anchetă penală, investigând infracțiuni precum omorul și deținerea ilegală de explozivi. Echipele de securitate analizează imaginile și probele strânse de la fața locului. Incidentele recente au stârnit nemulțumirea susținătorilor liniei dure din Rusia, care solicită măsuri ferme pentru prevenirea unor noi atacuri.

La nivel internațional, evoluțiile sunt atent urmărite pentru a evalua dacă intensificarea atentatelor din Rusia ar putea influența procesul diplomatic referitor la o eventuală încetare a focului în Ucraina.