Un general rus, ucis la Moscova după detonarea unei bombe plasate sub mașina sa / Rusia suspectează că acțiunea este „orchestrată de serviciile de informații ucrainene”

Un general rus a fost ucis luni dimineață în sudul Moscovei, după detonarea unei bombe care a fost plasată sub mașina sa, au declarat anchetatorii. Anchetatorii iau în calcul și varianta că bomba ar fi fost plasată de serviciile speciale ucrainene.
22 dec. 2025, 10:00, Știri externe

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major al Forțelor Armate Ruse, a murit în urma rănilor suferite, a declarat Svetlana Petrenko, purtătorul de cuvânt oficial al Comitetului de Anchetă al Rusiei, potrivit Associated Press.

Comisia a declarat că una dintre versiunile investigate este că bomba ar fi fost plasată de serviciile speciale ucrainene.

„Anchetatorii urmăresc numeroase piste în legătură cu această crimă. Una dintre acestea este că crima a fost orchestrată de serviciile de informații ucrainene”, a declarat Petrenko.

Potrivit The Moscow Times, o mașină a explodat în curtea unei case din sudul Moscovei și s-a produs la scurt timp după ce șoferul s-a urcat în mașină și a condus câțiva metri. În același timp, bărbatul a rămas blocat în mașină. După ce salvatorii au reușit să-l scoată, acesta a fost internat în spital în stare extrem de gravă, cu răni de șrapnel la picioare și o fractură a osului facial. Oficial, cauza exploziei nu a fost dezvăluită.

Cine este Sarvarov

The Moscow Times notează că Sarvarov a participat între 1992 și 2003 la ostilitățile din Cecenia și la conflictul din Osetia-Ingușia timp de șase ani.

În perioada 2015-2016, Sarvarov a participat și la operațiunea din Siria. Conform unor informații scurse din bazele de date, el deținea din 2023 un sfert dintr-un apartament situat pe strada Yasenevaya din Moscova, unde a avut loc explozia.

La începutul lunii iulie, o mașină care transporta veterani ai serviciilor speciale ruse a explodat în centrul Moscovei, pe strada Staropimenovski.

