Bombă neexplodată descoperită lângă o gară importantă din Birmingham. Traficul feroviar a fost paralizat

Incidentul a avut loc în zona Duddeston Mill Trading Estate, pe Duddeston Mill Road, Washwood Heath, în jurul orei locale 9:45, declanșând o amplă operațiune de securitate, scrie Independent.

Autoritățile au stabilit rapid un perimetru de siguranță de 100 de metri în jurul zonei unde a fost identificată bomba neexplodată, iar echipele specializate în dezamorsarea explozibililor (EOD) au fost trimise la fața locului. Liniile de cale ferată dintre Birmingham New Street și Duddeston au fost închise temporar, ceea ce a dus la anulări și întârzieri semnificative pe rutele către Tamworth, Derby și Sheffield.

Pasagerii, scoși din trenuri

Reprezentanții Network Rail au confirmat că lucrează îndeaproape cu poliția din West Midlands pentru gestionarea situației.

„Susținem poliția în gestionarea incidentului din Duddeston. Ca urmare, mai multe servicii feroviare sunt afectate. Vom reveni cu informații pe măsură ce le primim”, a declarat un purtător de cuvânt.

Pasagerii aflați în trenuri sau în gările din apropiere au fost evacuați preventiv, iar accesul în zonă a fost restricționat până la finalizarea intervenției asupra bombei neexplodate.

Liniile feroviare, redeschise

Ulterior, West Midlands Police a anunțat că dispozitivul, identificat drept un vechi proiectil de tip mortar, a fost făcut sigur de către echipa EOD, iar zona de excludere a fost ridicată.

„Echipa de dezamorsare a intervenit și a neutralizat mortarul. Zona de siguranță a fost eliminată, iar linia ferată din apropiere a fost redeschisă”, a precizat un reprezentant al poliției.

National Rail a transmis că toate liniile au fost redeschise, însă a avertizat că trenurile pot continua să înregistreze întârzieri de până la 50 de minute, să fie deviate sau anulate. Disrupțiile erau așteptate să continue până în jurul orei 15:00.

Un pericol încă prezent în Marea Britanie

Descoperirea unei bombe neexplodate nu este un eveniment izolat în Marea Britanie. Mii de dispozitive rămase din cele două războaie mondiale sunt găsite anual, în special în timpul lucrărilor de construcții sau infrastructură. În 2024, o bombă nazistă de 500 kg a fost descoperită în Plymouth, ducând la una dintre cele mai mari evacuări din ultimii zeci de ani.

Autoritățile reamintesc că orice obiect suspect trebuie raportat imediat, deoarece riscul este real, chiar și după mai bine de 80 de ani de la încheierea conflictelor mondiale.