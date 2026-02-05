Țara din Europa care a interzis temporar TikTok a renunțat la această decizie. Care este explicația

Guvernul din Albania a decis să ridice interdicția impusă platformei TikTok în urmă cu aproape un an, potrivit unui document al cabinetului publicat în presa locală și confirmat joi de biroul primului ministru pentru AFP.

Potrivit Euractiv, decizia cabinetului nu a fost încă publicată oficial.

„Autoritatea Națională pentru Securitate Cibernetică trebuie să colaboreze cu celelalte entități pentru a pune în aplicare măsurile necesare pentru a restabili accesul la această platformă”, se menționează în decizia guvernului albanez.

Albania a blocat accesul la platforma TikTok în luna martie 2025, după ce un elev a înjunghiat mortal un coleg de clasă în urma unei dispute pe rețelele sociale.

Decizia de a renunța la interdicția impusă TikTok-ului vine după ce a fost depusă o contestație, în instanță, împotriva acestei măsuri. Contestația a fost depusă de Asociația Jurnaliștilor Albanezi, un organ de presă de investigație, și de un ONG, care au susținut că interdicția încalcă dreptul constituțional la libertatea de exprimare.

În ciuda acestei interdicției, accesul pe TikTok a rămas posibil, mai ales prin intermediul VPN-urilor.

În ultimele luni, pe fondul îngrijorărilor privind impactul TikTok asupra sănătății copiilor și adolescenților, mai multe țări au luat măsuri.

În decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la mai multe platforme de socializare, printre care TikTok, Instagram și YouTube.