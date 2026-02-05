Prima pagină » Știri externe » Țara din Europa care a interzis temporar TikTok a renunțat la această decizie. Care este explicația

Țara din Europa care a interzis temporar TikTok a renunțat la această decizie. Care este explicația

Țara din Europa care a decis, temporar, interzicerea TikTok în urmă cu aproape un an a renunțat, în această săptămână, la această măsură. La baza acestei decizii se află o contestație depusă împotriva măsurii, care urmează să fie judecată.
Țara din Europa care a interzis temporar TikTok a renunțat la această decizie. Care este explicația
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 feb. 2026, 14:36, Social

Guvernul din Albania a decis să ridice interdicția impusă platformei TikTok în urmă cu aproape un an, potrivit unui document al cabinetului publicat în presa locală și confirmat joi de biroul primului ministru pentru AFP.

Potrivit Euractiv, decizia cabinetului nu a fost încă publicată oficial.

„Autoritatea Națională pentru Securitate Cibernetică trebuie să colaboreze cu celelalte entități pentru a pune în aplicare măsurile necesare pentru a restabili accesul la această platformă”, se menționează în decizia guvernului albanez.

Albania a blocat accesul la platforma TikTok în luna martie 2025, după ce un elev a înjunghiat mortal un coleg de clasă în urma unei dispute pe rețelele sociale.

Decizia de a renunța la interdicția impusă TikTok-ului vine după ce a fost depusă o contestație, în instanță, împotriva acestei măsuri. Contestația a fost depusă de Asociația Jurnaliștilor Albanezi, un organ de presă de investigație, și de un ONG, care au susținut că interdicția încalcă dreptul constituțional la libertatea de exprimare.

În ciuda acestei interdicției, accesul pe TikTok a rămas posibil, mai ales prin intermediul VPN-urilor.

În ultimele luni, pe fondul îngrijorărilor privind impactul TikTok asupra sănătății copiilor și adolescenților, mai multe țări au luat măsuri.

În decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la mai multe platforme de socializare, printre care TikTok, Instagram și YouTube.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Zodiile care mint fără să clipească. Par sincere, dar adevărul e altul! Acești nativi folosesc tehnici de manipulare să obțină ce-și doresc
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor