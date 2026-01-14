Guvernul prelungește cu 12 luni accesul la îngrijiri paliative din pachetul de bază

Executivul a aprobat o perioadă tranzitorie pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative.

Programul național de îngrijiri paliative nu a fost implementat până în prezent. Guvernul reglementează o perioadă tranzitorie de 12 luni pentru a permite încheierea unui număr suficient de contracte.

Măsura asigură continuitatea serviciilor medicale pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri paliative. Amânarea implementării programului național ar fi putut bloca accesul la aceste servicii esențiale.

Servicii disponibile în perioada de tranziție

Pacienții vor putea beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu.

Serviciile sunt disponibile și în ambulatoriul de specialitate.

Regimul de spitalizare de zi rămâne accesibil pentru îngrijiri paliative.

Toate aceste servicii fac parte din pachetul de servicii de bază reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 521/2023.

Condiții de accesare

Pacienții pot beneficia de îngrijiri paliative dacă nu primesc astfel de îngrijiri în cadrul noului program de sănătate curativ.

Serviciile sunt acordate de furnizori în baza contractelor încheiate conform prevederilor legale.

Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de îngrijiri paliative.

Furnizorii de servicii

Casele de asigurări pot contracta cu furnizorii de servicii îngrijiri paliative la domiciliu.

Furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice sunt incluși.

Furnizorii de servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi pot încheia contracte.

Simplificare administrativă

Casele de asigurări pot încheia contracte cu furnizorii cu care se aflau în relație contractuală la 31 decembrie 2025. Acești furnizori pot contracta fără organizarea unei perioade de contractare.

Furnizorii de îngrijiri paliative care nu se aflau în relație contractuală la 31 decembrie 2025 pot intra în relație contractuală. Aceștia trebuie să respecte reglementările privind procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare.