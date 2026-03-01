Cine conduce Iranul? Un consiliu provizoriu va fi format în curând

Secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat cine va prelua puterea după eliminarea lui Ali Khamenei și a altor lideri iranieni. El a declarat că „poporul iranian nu a permis dezmembrarea țării” și a transmis că un „Consiliul provizoriu” va fi format în curând. Prima ședință a noului consiliu ar trebui să aibă loc duminică.

Loviturile aeriene lansate de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran au provocat pierderi semnificative la vârful aparatului de securitate de la Teheran.

În afară de Khamenei, a fost ucis Comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Mohammad Pakpour, a relatat IRNA, agenția oficială de presă a Iranului

De asemenea, a murit Ali Shamkhani, un ofițer și politician iranian cu rol important în securitatea națională. Ali Shamkhani a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai liderului suprem Ali Khamenei fiind considerat o figură cheie în arhitectura de securitate a Republicii Islamice.

Agenția oficială de știri IRNA a relatat că un consiliu din trei persoane, format din președintele țării, șeful sistemului judiciar și unul dintre juriștii Consiliului Gardienilor, va prelua temporar toate atribuțiile de conducere în țară.

Un alt nume vehiculat este Reza Pahlavi, prințul moștenitor iranian. Acesta se află în exil și ar vrea să revină în Iran dacă se schimbă regimul. Duminică, Pahlavi și-a exprimat recunoștință față de președintele SUA, Donald Trump, pentru rolul său în operațiune și pentru cuvintele de încurajare adresate cetățenilor iranieni. El a prezentat planul său pentru un Iran democratic, inclusiv o îmbunătățire a relațiilor cu Israel.