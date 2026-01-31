Iran anunță „progrese” către negocieri cu SUA, pe fondul amenințărilor Washingtonului

Ali Larijani, secretarul celui mai înalt organism de securitate al Iranului, a afirmat sâmbătă că se înregistrează progrese în direcția unor negocieri cu Statele Unite.

„Contrar propagandei de război create artificial de mass-media, stabilirea unui cadru de negociere progresează”, a anunțat Larijani, printr-un mesaj publicat pe X, citat de Le Figaro.

Declarația vine la o zi după ce oficialul iranian a fost primit la Moscova de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a susținut vineri că Iranul dorește „să ajungă la un acord” în privința programului nuclear. Liderul de la Casa Albă a menționat existența unui ultimatum transmis Teheranului, fără a oferi detalii suplimentare.

Evenimentele evoluează pe fondul tensiunilor regionale alimentate de reprimarea brutală a protestelor din Iran și amenințările repetate ale Washingtonului.

Miercuri, liderul de la Casa Albă anunța, printr-un mesaj publicat pe Truth Social: „O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile”.