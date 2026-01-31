Protestatarii din Copenhaga se mobilizează în sprijinul veteranilor danezi după declarațiile lui Trump

Danemarca, cu o populație sub 2% din cea a SUA, a fost unul dintre principalii aliați ai ai Americii în războiul din Afganistan. În acest război, 44 de soldați danezi au fost uciși, un număr de victime pe cap de locuitor comparabil cu cel al americanilor, potrivit Reuters.

Protestatarii au mărșăluit până la Ambasada SUA, acolo unde au fost citite cu voce tare numele tuturor soldaților danezi care au fost uciși în Afganistan și Irak.

„În spatele tuturor acestor steaguri se află un om, un soldat, un tânăr”, a declarat locotenent-colonelul danez în rezervă Niels Christian Koefoed, care a servit în Afganistan, în timp ce demonstranții plantau steaguri daneze brodate cu numele celor decedați în fața Ambasadei SUA.

Mulți dintre aceștia purtau medalii pentru serviciile prestate în cadrul NATO.

„Am pierdut un prieten și coleg foarte apropiat. Așadar, m-au rănit cuvintele domnului Trump și consider că le datorează tuturor prietenilor mei de luptă o scuză. ”, a declarat Jesper Larsen, un veteran al războiului din Afganistan.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment de reculegere pentru cei căzuți.

La protest a participat un număr mare de cetățeni, atât femei, cât și tineri, dar și copiii, care s-au mobilizat alături de veterani.

Thousands and thousands of Danish veterans, their families, and supporters are standing together in Copenhagen, protesting Trump’s deeply disrespectful statements and his mockery of the sacrifices made by Danish men and women who fought in U.S. wars. ❤️ pic.twitter.com/oexmSfzHDR — Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 31, 2026

Reamintim că președintele SUA, Donald Trump, a devenit un rival al danezilor, după ce a cerut anexarea Groenlandei – un teritoriu autonom sub conducerea regatului Danemarcei.

Acesta a pus sub semnul întrebării și rolul aliaților NATO în timpul conflictului din Afganistan. Primii care au reacționat au fost britanicii. Starmer, premierul Regatului Unit, a precizat că remarcile lui Trump sunt „jignitoare” și revoltătoare”.

Ulterior, Trump a lăudat trupele britanice, dar nu și-a cerut scuze, și nu a vorbit despre rolul trupelor europene într-un mod mai amplu.