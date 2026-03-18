Curtea Supremă din Danemarca a respins procesul intentat de patru ONG-uri împotriva vânzărilor de arme către Israel

Curtea Supremă a Danemarcei a respins miercuri un proces intentat de patru ONG-uri împotriva vânzării de arme daneze către Israel, pe care acestea susțineau ca încălca dreptul internațional, potrivit Le Figaro.

„Curtea Supremă consideră că asociațiile care nu sunt ele însele afectate în mod concret și individual de problemele asupra cărora se solicită o decizie și cărora nu li se acordă prin lege niciun drept de apel, statut de parte sau capacitate de a acționa în justiție, pot fi considerate ca având un interes legal doar dacă anumite circumstanțe justifică acest lucru”, a scris instanța în decizia sa.

Instanța a decis că organizația palestiniană pentru drepturile omului Al-Haq și ONG-urile Amnesty International, Oxfam și ActionAid Denmark nu au prezentat niciun motiv care să justifice exportul de arme daneze. Acestea au denunțat riscul ca echipamentele militare daneze, în special piesele de schimb pentru avioanele de vânătoare americane F-35, să poată fi folosite pentru a comite crime de război împotriva civililor din Gaza.

Avioane echipate cu piese produse de o companie daneză

„În conformitate cu Tratatul ONU privind comerțul cu arme și cu Poziția comună a ONU privind exporturile de arme, statele trebuie să refuze o licență de export dacă există un risc clar și major ca echipamentul să poată fi utilizat pentru a comite încălcări grave ale dreptului internațional umanitar”, a explicat pentru AFP Dina Hashem, oficială Amnesty International în Danemarca. „Și acest risc este în mod clar prezent în Gaza”. Publicațiile media daneze Danwatch și Information au dezvăluit în 2023 că avioanele F-35 utilizate de Israel erau echipate cu piese produse de compania daneză Terma.

Plângerea depusă de cele patru ONG-uri în martie 2024 vine în urma unei plângeri depuse în Olanda de o coaliție de ONG-uri. O instanță olandeză a decis la sfârșitul lunii decembrie a acelui an că nu va exista o interdicție totală pentru Olanda de a exporta bunuri către Israel care ar putea fi utilizate în scopuri militare. Potrivit instanței, statul respecta reglementările existente.