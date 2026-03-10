Prima pagină » Știri externe » Caz răsunător la Curtea Supremă a Danemarcei. Începe procesul privind vânzările de arme către Israel

Judecătorii Curții Supreme din Danemarca vor începe să asculte argumentele în cadrul procesului privind vânzările de arme către Israel. Cazul cu ample implicații a fost provocat de patru organizații umanitare care susțin că exporturile de arme către Israel sunt ilegale.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
10 mart. 2026, 13:56, Știri externe

La Curtea Supremă a Danemarcei va începe procesul privind vânzările de arme către Israel, potrivit Al Jazeera. Patru organizații umanitare acuză Danemarca de încălcarea dreptului internațional prin exportul de arme către Israel.

În 2025, o instanță inferioară a respins procesul intentat împotriva ministerului de externe al țării de către asociația palestiniană pentru drepturile omului Al-Haq, ActionAid Danemarca și filialele daneze ale Amnesty International și Oxfam.

Organizațiile susțin că Danemarca își încalcă angajamentele internaționale prin vânzarea de piese pentru avioane de vânătoare F-35. Un reprezentant Amnesty a vorbit despre „crime de război și genocid” în cadrul campaniei militare a Israelului în Gaza.

Totuși, Curtea Supremă nu va judeca poziția Danemarcei ci doar dacă organizațiile au dreptul de a testa legalitatea vânzărilor de arme ale țării în instanțe.

