Caz răsunător la Curtea Supremă a Danemarcei. Începe procesul privind vânzările de arme către Israel

La Curtea Supremă a Danemarcei va începe procesul privind vânzările de arme către Israel, potrivit Al Jazeera. Patru organizații umanitare acuză Danemarca de încălcarea dreptului internațional prin exportul de arme către Israel.

În 2025, o instanță inferioară a respins procesul intentat împotriva ministerului de externe al țării de către asociația palestiniană pentru drepturile omului Al-Haq, ActionAid Danemarca și filialele daneze ale Amnesty International și Oxfam.

Organizațiile susțin că Danemarca își încalcă angajamentele internaționale prin vânzarea de piese pentru avioane de vânătoare F-35. Un reprezentant Amnesty a vorbit despre „crime de război și genocid” în cadrul campaniei militare a Israelului în Gaza.

Totuși, Curtea Supremă nu va judeca poziția Danemarcei ci doar dacă organizațiile au dreptul de a testa legalitatea vânzărilor de arme ale țării în instanțe.