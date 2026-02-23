Prima pagină » Știri externe » India și SUA amână negocierile comerciale după decizia Curții Supreme privind tarifele vamale

India și SUA au amânat negocierile comerciale care urmau să aibă loc în această săptămână, pentru a „a analiza implicațiile” deciziei Curții Supreme de anulare a tarifelor vamale impuse de administrația Trump.
India și SUA amână negocierile comerciale după decizia Curții Supreme privind tarifele vamale
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Narendra Modi și Donald Trump, 24 februarie 2020
Daiana Rob
23 feb. 2026, 11:36, Știri externe

„Cele două părți (n.r –India și SUA) au decis să amâne discuțiile până când ambele părți vor putea studia implicațiile evoluțiilor recente”, a declarat pentru BBC un oficial al Ministerului Comerțului din India.

Potrivit Reuters, nu a fost selectată încă o dată ulterioară pentru vizita delegației, care urma să plece duminică.

O delegație din India urma să zboare la Washington, în această săptămână, pentru a finaliza termenii unui acord comercial provizoriu, care a fost anunțat mai devreme, în această lună. Acordul urma să reducă tarifele asupra mărfurilor din India, de la 50% la 18%, cu toate că mai existau aspecte din acesta care erau neclare.

Decizia Curții Supreme a creat noi incertitudini

Decizia Curții Supreme a creat, însă, noi incertitudini, în contextul în care Donald Trump, a amenințat că va impune tarife de 15% pentru toate mărfurile importate de SUA. Acesta este maximul tarifar impus, în urma unei legi americane care nu a fost niciodată pusă în aplicare.

Nu este cert încă modul în care această decizie va influența acordurile comerciale deja existente dintre America și celelalte țări.

La începutul lunii februarie, Trump a anunțat că a ajuns la un acord provizoriu, în urma unei discuții telefonice cu premierul indian Narendra Modi.

India urma să reducă tarifele

În acest context, India a promis să reducă tarifele standard aplicate tuturor produselor industriale americane, precum și mai multor produse alimentare și agricole, în timp ce SUA au acceptat să reducă tarifele reciproce aplicate aproximativ 55% din exporturile indiene, de la 50% la 18%.

Anunțul a stârnit însă o serie de întrebări încă fără răspuns, cum ar fi dacă India oferă mai mult decât primește, dacă Delhi s-a angajat sau nu să înceteze achizițiile de petrol rusesc și dacă India ar putea cumpăra efectiv produse americane în valoare de 500 de miliarde de dolari în următorii cinci ani.

Însă analiștii încă așteaptă clarificări cu privire la termenii acordului și la ceea ce a acceptat Delhi mai exact.

