Decizia Curții Supreme privind tarifele lui Trump zguduie piețele și crește incertitudinea economică

Hotărârea instanței limitează puterile executive ale actualului președinte Donald Trump, fără a clarifica însă problema rambursării taxelor deja colectate, scrie Reuters.

Impactul deciziei asupra tarifelor lui Trump și bugetului SUA

Curtea Supremă a Statelor Unite nu s-a pronunțat asupra rambursării sumelor încasate anterior, lăsând deschisă posibilitatea unui gol bugetar estimat la aproximativ 170 de miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor pieței, veniturile generate până acum de tarifele lui Trump depășesc 175 de miliarde de dolari, suficient pentru a crea presiuni suplimentare asupra necesarului de finanțare al guvernului federal.

Reacția piețelor financiare la tarifele lui Trump

Piețele valutare au reacționat rapid. Dolarul american s-a depreciat în Asia, în special față de monede considerate refugiu, precum yenul japonez și francul elvețian. Analiștii avertizează că incertitudinea revenită în jurul tarifelor lui Trump sporește riscul unei escaladări a tensiunilor comerciale, în special cu Europa.

Pe piața obligațiunilor, randamentele titlurilor de stat americane au avut evoluții mixte. Deși randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut față de maximele din 2025, investitorii rămân precauți din cauza riscului de litigii și a posibilității unor rambursări masive.

Dan Siluk, reprezentant al Janus Henderson, consideră că eventualele rambursări ar duce la o creștere a emisiunilor de datorie publică. Acest lucru ar putea accentua panta curbei randamentelor, mai ales într-un context de înăsprire cantitativă și deficit bugetar ridicat.

Deși noile tarife de substituție propuse de administrația Trump sunt mai mici și ar putea tempera presiunile inflaționiste pe termen scurt, analiștii avertizează că efectele pe termen mediu ale tarifelor lui Trump rămân imprevizibile. Unii experți cred că piețele subestimează riscurile fiscale și inflaționiste generate de această incertitudine prelungită.