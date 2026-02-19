Emmanuel Macron, declarații în India: „De fiecare dată când am fost prea încrezător, am făcut greșeli mari”

Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut miercuri că excesul de încredere pe care l-a avut uneori l-a condus la a face greșeli când a venit vorba de luarea unor decizii, a declarat acesta într-un interviu recent, scrie POLITICO.

„De fiecare dată când am fost prea încrezător, am făcut greșeli, greșeli mari”, a declarat Emmanuel Macron pentru publicația online indiană Brut India, în timpul vizitei sale de patru zile în India.

Președintele nu a oferit, însă, exemple concrete privind aceste greșeli pe care le-ar fi făcut, dar a fost criticat în repetate rânduri pentru aroganță.

Printre aceste ocazii se numără și decizia de a convoca alegeri anticipate în 2024, care a dus la pierderea controlului partidului său în parlament. Fostul consilier și mentor Alain Minc l-a descris pe Macron ca un narcisist a cărui imprudență „a pus în pericol instituțiile franceze” și a condus la creșterea extremei drepte înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Sinceritatea președintelui Emmanuel Macron a stârnit controverse în diverse regiuni ale Franței de-a lungul celor nouă ani de mandat pe care i-a avut.

În 2017, Macron a afirmat că există „oameni de succes și oameni care nu sunt nimic” în fața unei mulțimi de antreprenori. La momentul respectiv, comentariile sale au fost considerate dispreț de clasă, dar pe care președintele le-a regretat ulterior.

La sfârșitul anului 2024, Macron a spus unei mulțimi din Mayotte, lovită de un ciclon, că situația ar fi „de 10.000 de ori” mai rea fără sprijinul statului francez.

Emmanuel Macron va părăsi India joi, după ce acesta a efectuat o vizită care a inclus o recepție de stat oferită de prim-ministrul indian Narendra Modi și a participat la summitul privind acțiunea în domeniul inteligenței artificiale.