Franța sprijină întărirea apărării în Arctica, afirmă Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că Franța susține consolidarea apărării în Arctica, înainte de întâlnirea cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

„Având în vedere poziția Rusiei în Extremul Nord, prezența economică a Chinei și consecințele strategice ale acestei apropieri, suntem de acord asupra necesității de a consolida postura noastră de apărare în Arctica”, a spus Macron, conform Reuters.

Administrația de la Paris a transmis că Emmanuel Macron reafirmă sprijinul Franței pentru suveranitatea și integritatea teritorială ale Danemarcei și Groenlandei.

Marți, prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei au anunțat că vor merge la Berlin și Paris pentru a discuta cu liderii europeni.

Deplasarea lor vine în urma inițiativei lansate de președintele american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Tot marți, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen au avut o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz, care a susținut întâlnirea comună la Berlin.