Volodimir Zelenski a ajuns la Paris pentru discuții cu Emmanuel Macron despre presiunea asupra Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Paris pentru o întâlnire cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Cei doi discută despre noi sancțiuni împotriva Rusiei.
Nițu Maria
13 mart. 2026, 10:35, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns vineri în capitala Franței pentru o întâlnire oficială cu președintele francez, Emmanuel Macron, relatează Kyiv Post și Kyiv Independent.

Vizita scopului este analizarea unor noi măsuri prin care aliații occidentali ar putea intensifica presiunea politică și economică asupra Rusiei.

Confirmarea sosirii a venit din partea purtătorului de cuvânt al liderului ucrainean, Serhii Nykyforov. Acesta a anunțat prezența președintelui în Paris printr-o scurtă declarație adresată jurnaliștilor.

„Președintele este deja la Paris”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al lui Volodimir Zelenski, Sergiy Nykyforov, reporterilor.

În această perioadă, relațiile internaționale rămân destul de complicate.

Negocierile susținute de Statele Unite pentru încheierea conflictului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, care durează deja de patru ani, au întâmpinat dificultăți.

Războiul din Orientul Mijlociu, care a început în urmă cu două săptămâni, a influențat agenda diplomatică și au afectat discuțiile privind pacea.

Înaintea întrevederii dintre cei doi lideri europeni, reacția Moscovei nu a întârziat. Autoritățile de la Kremlin au transmis că întâlnirea ar putea afecta într-un sens negativ eforturile diplomatice.

Oficialii ruși spun că inițiativele de a impune presiuni economice nu ajută procesul de negociere. Kremlinul a afirmat că întâlnirea planificată va obstrucționa procesul de pace și că „însăși ideea de a încerca să exercite presiune asupra Rusiei este absurdă”.

Potrivit informațiilor oferite de administrația prezidențială franceză, discuțiile dintre Macron și Zelenski se vor concentra pe consolidarea regimului de sancțiuni impus Rusiei.

Un punct important ar discuțiilor va fi „flota din umbră” de petroliere utilizate pentru transportul petrolului rusesc, nave care ocolesc restricțiile economice stabilite de statele occidentale.

Autoritățile franceze consideră că aceste transporturi contribuie la menținerea veniturilor Moscovei din exportul de energie. Din acest motiv, Parisul și Kievul analizează posibilitatea unor măsuri care să limiteze aceste activități maritime.

Pe lângă componenta economică, agenda întâlnirii include și situația diplomatică legată de războiul din Ucraina. Echipele celor doi președinți urmează să discute posibile căi pentru reluarea negocierilor de pace și implicarea unor parteneri internaționali în acest proces.

Statele Unite au propus deja organizarea unor negocieri trilaterale între Rusia și Ucraina în cursul săptămânii viitoare. Potrivit lui Zelenski, întâlnirea ar putea avea loc fie în Elveția, fie în Turcia, două state care au mai găzduit inițiative diplomatice legate de conflict.

Joi, Volodimir Zelenski a fost prezent în România, datorită turneului european pe care îl efectuează. El s-a întâlnit cu președintele țării, Nicușor Dan.

Programul deplasărilor externe nu se încheie la Paris. Liderul ucrainean urmează să ajungă și în Spania în viitorul apropiat.

