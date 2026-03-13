Explozie puternică într-o piață din Teheran unde urma să aibă loc o manifestație publică

Televiziunea de stat iraniană a anunțat că s-a produs o explozie puternică într-o piață din Teheran, unde urmează să aibă loc demonstrații, potrivit Sky News

Martorii relatează că este foarte mult fum în zonă, acesta ridicându-se și deasupra orașului. Agenția Tasnim susține că explozia a fost rezultatul unui „atentat cu bombă” americano-israelian, care a lovit o zonă la sud de strada Enghelab, o arteră din Teheran. Agenția a mai spus că oamenii aflați în zonă au reacționat începând să scandeze împotriva SUA.

În piață urma să aibă loc un marș care marchează Ziua Al Quds. Printre invitați este cel puțin un oficial de rang înalt, Ali Larijani, șeful securității naționale a Iranului și consilier cheie al fostului lider suprem, Ali Khamenei.

Tradiția marșurilor de Ziua Al Quds a început după Revoluția Iraniană din 1979 și are loc în ultima vineri a Ramadanului. De obicei, astfel de marșuri sunt organizate în întreaga lume.