Un om de afaceri australian a fost găsit vinovat pentru colaborare cu presupuși spioni chinezi

Alexander Csergo, în vârstă de 59 de ani, riscă până la 15 ani de închisoare după ce a fost condamnat vineri de un tribunal din Sydney, potrivit BBC.

Autoritățile au declarat că două persoane cunoscute doar sub numele de „Ken” și „Evelyn” s-au oferit să-i plătească pentru informații de securitate națională în timp ce acesta lucra la Shanghai.

Apărarea lui Csergo a susținut că acesta le-a furnizat rapoarte care conțineau informații disponibile publicului și că singurele înșelăciuni au fost plagiatul și includerea de citate false de la persoane pe care pretindea că le-a intervievat, cum ar fi fostul prim-ministru Kevin Rudd.

Tribunalul Districtual din New South Wales a aflat că Csergo, care conducea o afacere în Shanghai, a fost abordat pentru prima dată în 2021 de o femeie care a spus că lucra pentru un think tank și a aranjat ca acesta să se întâlnească cu doi reprezentanți.

Clienții ei erau persoane care aveau afaceri în Australia, Noua Zeelandă și Canada.

Omul de afaceri a primit plicuri cu bani

Ulterior, Csergo s-a întâlnit cu cei doi, cunoscuți sub numele de Ken și Evelyn, pentru a le înmâna rapoartele în schimbul unor plicuri care conțineau mii de dolari în numerar. Întâlnirile au avut loc în cafenele și restaurante care erau adesea complet goale, au declarat procurorii.

Cei doi au solicitat rapoarte despre o „listă de cumpărături” cu subiecte precum minereu de litiu, minereul de fier, acordul Aukus și parteneriatul diplomatic al Quadradelor Statelor Unite, a aflat instanța. Lista a fost găsită în timpul unei percheziții la sediul său din Bondi în 2023, după întoarcerea sa în Australia, când a fost arestat .

Deși informațiile furnizate au fost lipsite de valoare, procurorii au susținut că Csergo credea că Ken și Evelyn lucrau pentru Ministerul Securității Statului din China și că acesta era nesăbuit în ceea ce privește posibilitatea ca acesta să sprijine activitățile de informații ale Chinei.

El credea că este manipulat ca o potențială sursă și avea o relație de colegiu cu Ken, cu care a schimbat 2.800 de mesaje WeChat, au declarat procurorii.

Csergo nu a depus mărturie în timpul procesului, dar a declarat poliției că a presupus că a fost supravegheat în timpul șederii sale în China și că rapoartele sale au folosit informații disponibile gratuit pe internet și interviuri inventate.

Csergo este doar al doilea australian acuzat și condamnat în temeiul legilor antispionaj introduse în 2018.