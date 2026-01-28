Prima pagină » Știri externe » Iranul a executat un bărbat acuzat de colaborare cu serviciul de informații israelian, Mossad

Iranul a executat un bărbat acuzat de colaborare cu serviciul de informații israelian, Mossad

Iranul a executat miercuri un bărbat arestat în aprilie 2025 și condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului , dușmanul jurat al Republicii Islamice, a anunțat organul de presă al sistemului judiciar.
Iranul a executat un bărbat acuzat de colaborare cu serviciul de informații israelian, Mossad
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
28 ian. 2026, 12:29, Știri externe

Hamidreza Sabet Esmailpour, condamnat pentru transmiterea de informații unui agent al Mossad-ului, serviciul de informații externe israelian, a fost spânzurat în zori, potrivit agenției de știri Mizan, citată de Le Figaro.

Agenția susține că acesta a transferat documente clasificate, înregistrări și informații, a achiziționat echipamente și a transferat vehicule încărcate cu explozibili pentru a ajuta Israelul să „saboteze infrastructura (…) a Ministerului Apărării”.

Un alt bărbat a fost  executat pe aceleași motive  pe 7 ianuarie, ceea ce a dus la doisprezece numărul persoanelor spânzurate sub acuzații similare după  războiul de douăsprezece zile dintre Iran și Israel din iunie 2025, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

Aceste organizații se tem că  protestatarii  arestați luna aceasta în timpul demonstrațiilor din Iran vor fi și ei executați, întrucât sistemul judiciar iranian a sugerat că unii ar putea fi într-adevăr condamnați la moarte. Cu toate acestea, sistemul judiciar nu a făcut nicio legătură între această execuție și proteste.

Iranul, care nu recunoaște Israelul, îl acuză de mult timp de sabotarea instalațiilor sale nucleare și de asasinarea oamenilor de știință. Mossad-ul a cerut recent protestatarilor, prin intermediul rețelei de socializare X, să își intensifice mobilizarea, declarând că este prezent alături de ei „la fața locului” .

Iranul, pe locul doi după China

Iranul se află pe locul al doilea, cu cel mai mare număr de condamnări la moarte după China. Cel puțin 1.500 de persoane au fost spânzurate anul trecut, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR). Apărătorii drepturilor omului se tem de mult timp că persoane nevinovate sunt executate pe baza mărturisirilor obținute sub tortură, în timp ce agenții israelieni continuă să opereze nedetectați.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva”
Gandul
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor