Iranul a executat un bărbat acuzat de colaborare cu serviciul de informații israelian, Mossad

Hamidreza Sabet Esmailpour, condamnat pentru transmiterea de informații unui agent al Mossad-ului, serviciul de informații externe israelian, a fost spânzurat în zori, potrivit agenției de știri Mizan, citată de Le Figaro.

Agenția susține că acesta a transferat documente clasificate, înregistrări și informații, a achiziționat echipamente și a transferat vehicule încărcate cu explozibili pentru a ajuta Israelul să „saboteze infrastructura (…) a Ministerului Apărării”.

Un alt bărbat a fost executat pe aceleași motive pe 7 ianuarie, ceea ce a dus la doisprezece numărul persoanelor spânzurate sub acuzații similare după războiul de douăsprezece zile dintre Iran și Israel din iunie 2025, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

Aceste organizații se tem că protestatarii arestați luna aceasta în timpul demonstrațiilor din Iran vor fi și ei executați, întrucât sistemul judiciar iranian a sugerat că unii ar putea fi într-adevăr condamnați la moarte. Cu toate acestea, sistemul judiciar nu a făcut nicio legătură între această execuție și proteste.

Iranul, care nu recunoaște Israelul, îl acuză de mult timp de sabotarea instalațiilor sale nucleare și de asasinarea oamenilor de știință. Mossad-ul a cerut recent protestatarilor, prin intermediul rețelei de socializare X, să își intensifice mobilizarea, declarând că este prezent alături de ei „la fața locului” .

Iranul, pe locul doi după China

Iranul se află pe locul al doilea, cu cel mai mare număr de condamnări la moarte după China. Cel puțin 1.500 de persoane au fost spânzurate anul trecut, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR). Apărătorii drepturilor omului se tem de mult timp că persoane nevinovate sunt executate pe baza mărturisirilor obținute sub tortură, în timp ce agenții israelieni continuă să opereze nedetectați.