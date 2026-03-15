Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, spune că Israelul ar putea fi implicat în atacurile asupra țărilor din Golf

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu acordat publicației Al-Araby Al-Jadeed că Israelul ar putea fi responsabil pentru recentele atacuri asupra unor ținte civile din țările din Golf. Potrivit oficialului iranian, scopul ar fi fost acela de a da vina pe Teheran și de a deteriora relațiile dintre statele arabe și Iran.
Foto: Hepta
Mădălina Dinu
15 mart. 2026, 14:00, Știri externe

Araghchi a precizat că Iranul este pregătit să coopereze cu țările din regiune și a propus crearea unui comitet regional pentru a investiga atacurile și a stabili responsabilitățile exacte. El a subliniat că țara sa nu a vizat niciodată ținte civile, ci doar baze americane situate în țările din Golf, scrie Baha.

În interviu, Araghchi a atras atenția asupra naturii dronelor utilizate în atacuri, afirmând că țările arabe au fost lovite cu o dronă fabricată în Statele Unite, denumită Lucas, care seamănă cu modelul iranian Shahed. Această observație sugerează, potrivit lui, că anumite atacuri ar putea fi atribuite în mod eronat Iranului, într-un context de tensiuni regionale și acuzații reciproce.

Diplomatul iranian a reiterat disponibilitatea Teheranului de a coopera pentru a clarifica situația și pentru a preveni escaladarea conflictelor. Araghchi a subliniat că Iranul urmărește stabilitatea în Golf și că orice atac asupra infrastructurilor civile este total neacceptabil, în timp ce țara sa rămâne concentrată pe ținte strict militare și strategice.

Interviul vine într-un moment în care regiunea se confruntă cu o intensificare a tensiunilor, iar atacurile cu drone și incidentele transfrontaliere generează incertitudine și neîncredere între statele arabe și Iran. Prin acest apel, Araghchi încearcă să transmită atât mesajul că Iranul nu se află în spatele atacurilor asupra civililor, cât și dorința de dialog și cooperare regională pentru investigarea și prevenirea incidentelor viitoare.

 

