Ucraina impune sancțiuni asupra unor producători și furnizori de armament din Rusia și Iran

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat, duminică, trei decrete, promulgând hotărârea Consiliului Național de Securitate din Ucraina de a impune sancțiuni asupra companiilor rusești și iraniene care produc sau furnizează componente pentru armament militar.
Daiana Rob
15 mart. 2026, 13:29, Știri externe

Pachetul de sancțiuni vizează 130 de persoane fizice, dar și 48 de persoane juridice, potrivit unui comunicat publicat de Biroul de presă al Președinției Ucrainei. 

Printre companiile vizate de sancțiuni de află cele care au furnizat componente pentru producerea Seriei Kometa de echipamente de navigație prin satelit utilizate în producția dronelor și rachetelor rusești.Sancțiunile vizează și producătorii care fabrică sisteme de rachetă Oreșnik.

Lista include în mod specific și companii iraniene sau persoane fizice implicate în fabricarea dronelor și rachetelor iraniene, precum și entitățile care au sprijinit Rusia în lansarea, dar și extinderea producției de drone Shahed pe teritoriul său.

„Complexurile industriale militare rusești și iraniene sunt, de mult timp, interconectate. Cu acest pachet de sancțiuni evidențiem participanții cheie implicați în producția armamentului folosit în atacurile rusești asupra Ucrainei, dar și atacurile Iranului împotriva mai multor țări”, a declarat Vladislav Vlasiuk, consilierul și comisarul președintelui Ucrainei pentru Politica de sancțiuni.

Acesta a precizat că statele lumii ar trebui să facă mai multe pentru a rupe lanțurile de aprovizionare.

„Lumea trebuie să facă mai multe pentru a rupe aceste lanțuri de aprovizionare, în special pentru componentele critice și pentru a combate eficient această cooperare. Vom munci pentru sincronizarea acestor sancțiuni”, a declarat Vlasiuk.

