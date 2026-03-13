Merz critică decizia SUA de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc: „Este greșit”

Prim-ministrul german Friedrich Merz participă la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene la Palatul Christiansborg din Copenhaga, Danemarca, pe 1 octombrie 2025.

Friedrich Merz a criticat vineri decizia Statelor Unite de a relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, măsură adoptată de Washington pe fondul creșterii prețurilor la energie.

„A relaxa sancțiunile acum, indiferent de motive, considerăm că este greșit”, a declarat Merz în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său norvegian, la Andenes, în Norvegia, citat de Der Tagesspiegel.

Merz: problema este prețul petrolului, nu aprovizionarea

Cancelarul german a spus că mai multe state din G7 consideră că o astfel de decizie transmite un semnal greșit, în condițiile în care sancțiunile împotriva Moscovei au fost impuse după invazia Rusiei în Ucraina. El a subliniat că problema actuală este una legată de prețul petrolului, nu de lipsa de aprovizionare, și a cerut explicații suplimentare privind motivele deciziei Washingtonului.

Administrația americană a decis să permită temporar vânzarea unei cantități de petrol rusesc aflat deja în tranzit, pentru a stabiliza piața energetică globală, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o creștere puternică a cotațiilor petrolului.

Petrolul trece din nou de 100 de dolari pe baril

Prețurile petrolului au depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din regiunea Golfului și al atacurilor asupra transportului maritim din apropierea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul global cu energie.

Reiche: presiunea politică din SUA pare foarte mare

Și ministrul german al economiei, Katherina Reiche, a criticat decizia Washingtonului. „Mă îngrijorează că vom continua să alimentăm visteria de război a lui Putin”, a declarat aceasta la Berlin, adăugând însă că presiunea politică internă din Statele Unite pare să fie foarte mare.