Prima pagină » Știrile zilei » Ministrul german de Externe, despre tensiunile din Strâmtoare Hormuz: Doar diplomația poate fi o soluție

Ministrul german de Externe, despre tensiunile din Strâmtoare Hormuz: Doar diplomația poate fi o soluție

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a anunțat joi că problemele de securitate din Strâmtoarea Hormuz pot fi rezolvate doar prin diplomație, în contextul atacurilor recente din regiune și al fluctuațiilor prețului petrolului.
Ministrul german de Externe, despre tensiunile din Strâmtoare Hormuz: Doar diplomația poate fi o soluție
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
12 mart. 2026, 15:38, Știri externe

„O soluție fiabilă și durabilă poate fi obținută doar prin canale diplomatice și de aceea cred… că ar trebui să ne punem la comun interesele noastre din regiunea Golfului”, a declarat Wadephul joi, în urma unei întâlniri cu ministrul turc de Externe, relatează Reuters

Șeful diplomației de la Berlin a subliniat că este necesară oprirea conflictului și conturarea unei viitoare arhitecturi de securitate pentru regiune. 

„Împreună, trebuie să găsim o cale de ieșire din acest război și, în același timp, să dezvoltăm un plan despre cum ar putea arăta o viitoare arhitectură de securitate pentru regiune”, a adăugat Johann Wadephul. 

Situația din Strâmtoarea Hormuz s-a deteriorat după ce două petroliere străine aflate în apele Irakului au fost incendiate într-un atac atribuit Iranului. Cel puțin o persoană a murit, iar zeci de membri ai echipajului au fost salvați. 

Pe fondul tensiunilor, prețul petrolului a continuat să crească. Cotația Brent a ajuns joi la 99,03 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a urcat la 93,80 dolari.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Care este condimentul care nu trebuie pus niciodată în ciorba de fasole. Îi strică tot gustul
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor