Ministrul german de Externe, despre tensiunile din Strâmtoare Hormuz: Doar diplomația poate fi o soluție

„O soluție fiabilă și durabilă poate fi obținută doar prin canale diplomatice și de aceea cred… că ar trebui să ne punem la comun interesele noastre din regiunea Golfului”, a declarat Wadephul joi, în urma unei întâlniri cu ministrul turc de Externe, relatează Reuters.

Șeful diplomației de la Berlin a subliniat că este necesară oprirea conflictului și conturarea unei viitoare arhitecturi de securitate pentru regiune.

„Împreună, trebuie să găsim o cale de ieșire din acest război și, în același timp, să dezvoltăm un plan despre cum ar putea arăta o viitoare arhitectură de securitate pentru regiune”, a adăugat Johann Wadephul.

Situația din Strâmtoarea Hormuz s-a deteriorat după ce două petroliere străine aflate în apele Irakului au fost incendiate într-un atac atribuit Iranului. Cel puțin o persoană a murit, iar zeci de membri ai echipajului au fost salvați.

Pe fondul tensiunilor, prețul petrolului a continuat să crească. Cotația Brent a ajuns joi la 99,03 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a urcat la 93,80 dolari.