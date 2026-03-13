SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni

Scott Bresset, secretarul Trezoreriei SUA, a precizat că măsura a fost luată temporar pentru a „promova stabilitatea piețelor globale de energie” în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Excepția va fi valabilă până în 11 aprilie, potrivit BBC.

„Această măsură pe termen scurt, adaptată cu precizie, se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”, a declarat Bessent.

Joi, prețul petrolului a urcat la peste 100 de dolari pe baril, iar piețele bursiere au scăzut după ce alte trei nave de marfă au fost lovite în Golful Persic și noul lider suprem al Iranului a promis că va continua să blocheze Strâmtoarea Ormuz, ruta maritimă cheie prin care trece, de obicei, aproximativ o cincime din petrolul mondial.

„Creșterea temporară a prețurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt și temporară, care va aduce beneficii enorme națiunii și economiei noastre pe termen lung”, a declarat Bresset.

Kiril Dmitriev: Fără petrol rusesc, piața globală a energiei nu poate fi stabilă

După anunțul dat de SUA, trimisul economic al Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că piața mondială a Energiei „nu poate să rămână stabilă” fără petrolul rusesc.

„Statele Unite recunosc în mod efectiv ceea ce este evident: fără petrolul rusesc, piața globală a energiei nu poate rămâne stabilă”, a scris Dmitriev pe Telegram.

Joi, emisarul rus în Economiei a precizat că a discutat despre actuala criză energietică cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner în cadrul unei întâlniri în Florida.

SUA, planuri de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz

Anterior, Bresset a precizat că Guvernul SUA ar începe să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar”.

Nevoia de escortă militară „a fost întotdeauna în planificările noastre”, a declarat Bresset pentru Sky News.

Întrebat dacă SUA va începe să escorteze nave în zilele ce urmează, Bresset a declarat: „O vom face de îndată ce este posibil să se asigure trecerea în condiții de siguranță”.

Joi, aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă se aflau pe apă în 30 de locații diferite din întreaga lume, potrivit Fox News, citată de Reuters.

Licența SUA ar asigura aprovizionarea pentru aproximativ cinci-șase zile, luând în considerare pierderile zilnice de petrol din Strâmtoarea Ormuz.

Decizia ar putea crea tensiuni

Această măsură a fost cea mai recentă încercare a administrației președintelui Donald Trump de a tempera scumpirea prețurilor din Energie, pe fondul tensiunilor regionale amplificate și a perturbărilor fluxurilor vitale de petrol și gaze din Orientul Mijlociu.

Deși era preconizat că suspendarea sancțiunilor va stimula aprovizionarea mondială cu petrol, măsura ar putea complica eforturile Occidentului de a priva Rusia de veniturile care finanțează războiul din Ucraina, și ar putea crea tensiuni între Washington și aliații săi.

Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că nu este momentul ca sancțiunile împotriva Rusiei să fie relaxate. Declarația a fost dată în urma unei discuții telefonice cu liderii G7, cu privire impactul războiului asupra piețelor de petrol și gaze.