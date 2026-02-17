Experimentul secret a avut loc în 2024, când omul de știință, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a creat un dispozitiv capabil să emită impulsuri puternice de radiații cu microunde. Sceptic față de existența sindromului Havana, cercetătorul a decis să testeze arma pe sine însuși pentru a proba că efectele sunt inofensive, scrie Daily Mail.

Rezultatul a fost contrar așteptărilor. Omul de știință a dezvoltat rapid simptome specifice misterioasei boli care afectează diplomați din întreaga lume, relatează Washington Post.

Guvernul norvegian a informat CIA despre experimentele secrete și consecințele devastatoare. Doi oficiali ai Pentagonului și Casei Albe s-au deplasat în Norvegia pentru a inspecta dispozitivul. Se crede că arma a fost construită cu materiale furate de la un guvern străin.

Ce este sindromul Havana

Sindromul Havana este o afecțiune inexplicabilă cu simptome severe: dureri de cap, amețeli, tinitus și dificultăți cognitive. Numele vine de la primele cazuri raportate în 2016 la Ambasada SUA din Havana, Cuba.

De atunci, sindromul a fost raportat în peste 15 țări, inclusiv Rusia, China, India, Colombia, SUA și Marea Britanie. Guvernul american le denumește oficial „incidente de sănătate anomale”.

Teoria armelor cu energie pulsată

Unii specialiști susțin că sindromul Havana rezultă dintr-un atac deliberat cu arme cu energie pulsată. Aceste dispozitive ar putea utiliza explozii de energie electromagnetică pentru a provoca leziuni cerebrale de la distanță, în mod silențios.

Rusia a fost frecvent acuzată pentru aceste presupuse atacuri. Moscova are o istorie de zeci de ani în cercetarea armelor cu energie directă, dar neagă orice implicare.

Anterior se credea că astfel de arme sunt imposibil de construit sau că nu pot produce simptomele descrise. Experimentul norvegian sugerează contrariul.

Armele secrete ale Pentagonului

Recent a ieșit la iveală că Pentagonul a cheltuit o sumă uriașă pentru o armă cu energie pulsată. Dispozitivul a fost achiziționat în ultimele zile ale administrației Biden de la un vânzător necunoscut. Conține unele componente fabricate în Rusia.

Un raport declasificat al Consiliului Național de Informații arată că două agenții de spionaj și-au schimbat părerea despre posibilitatea ca un adversar străin să provoace sindromul.

Poziția oficială rămâne că este „foarte puțin probabil” ca o putere străină să fie responsabilă. Totuși, speculațiile cresc că SUA ar fi achiziționat propria versiune a unui astfel de dispozitiv.

Misterul din Venezuela

O relatare despre raidul SUA în Venezuela menționează că un „sunet” a doborât personalul de securitate al lui Maduro. Bodyguarzii au descris că le-a „explodat capul din interior”, au sângerat din nas și au căzut, incapabili să se miște.

Donald Trump a comentat pentru New York Post: „The Discombobulator. Nu am voie să vorbesc despre asta”. Nu este clar dacă se referă la o armă cu energie pulsată sau la o armă acustică.