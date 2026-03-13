JD Vance ar fi fost sceptic în privința atacurilor SUA asupra Iranului înainte ca Trump să lanseze „Operation Epic Fury”

Potrivit a doi oficiali de rang înalt din administrația Trump, vicepreședintele JD Vance a fost sceptic în legătură cu succesul operațiunii militare împotriva Iranului. Un oficial al administrației a afirmat că Vance era „îngrijorat de șansele de succes”. El s-a opus în general ideii unui conflict militar cu Iranul. Rolul vicepreședintelui, au explicat sursele, este să prezinte președintelui toate scenariile și riscurile posibile. După ce decizia a fost luată, însă, Vance ar fi sprijinit pe deplin strategia administrației, mai scrie Politico.

Experiența militară și pozițiile anterioare explică rezervele

JD Vance este cunoscut pentru scepticismul său față de intervențiile militare externe ale Statelor Unite. Această poziție este influențată și de experiența sa ca militar în Corpul Pușcașilor Marini, inclusiv în Irak. De-a lungul timpului, Vance a exprimat public îndoieli privind utilitatea unor conflicte militare costisitoare în străinătate. Iar acest lucru s-a văzut inclusiv în relația cu Iranul.

Cu doar câteva zile înainte de lansarea operațiunii, el declara că se consideră „sceptic față de intervențiile militare externe” și că preferă soluțiile diplomatice.

Trump a recunoscut diferențele de opinie

Președintele Donald Trump a recunoscut că între el și vicepreședinte au existat diferențe de abordare în privința conflictului. „Filozofic, era puțin diferit de mine. Poate era mai puțin entuziasmat de ideea intervenției, dar totuși destul de entuziasmat”, a declarat Trump reporterilor la Mar-a-Lago. În ciuda acestor diferențe, Casa Albă susține că relația dintre cei doi lideri rămâne solidă. Vance face parte dintr-o echipă care oferă președintelui perspective diverse înainte de luarea deciziilor.

După declanșarea atacurilor, vicepreședintele a adoptat o poziție publică de susținere a operațiunii. El a subliniat însă că scopul acesteia trebuie să fie limitat. Vance a declarat că obiectivul principal al intervenției este neutralizarea programului nuclear al Iranului, adăugând că administrația Trump nu dorește să implice Statele Unite într-un conflict de lungă durată, precum cele din Irak sau Afganistan.

Deși sprijină operațiunea, tonul său a fost mai rezervat decât cel al președintelui, care a declarat recent că „am câștigat războiul”.