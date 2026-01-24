Franța accelerează procedura pentru interzicerea rețelelor sociale în rândul copiilor sub 15 ani. Anunțul făcut de Emmanuel Macron

Președintele Republicii dorește ca proiectul de lege privind interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii cu vârsta sub 15 ani să fie examinat printr-o „procedură accelerată”, astfel încât măsura să poată fi aplicată cât mai repede posibil. Obiectivul este acela ca legea să intre în vigoare la începutul anului școlar următor, în septembrie, relatează Euractiv.

„Am cerut guvernului să lanseze procedura accelerată, astfel încât procesul să se desfășoare cât mai repede posibil. Este un mesaj foarte clar: creierele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare. Emoțiile lor nu sunt de vânzare și nu trebuie manipulate, fie de platformele americane, fie de algoritmii chinezi” a declarat Macron într-un videoclip publicat de BFMTV, potrivit Le Figaro.

În acest sens, Guvernul a demarat procedura vineri, iar săptămâna viitoare, luni, textul proiectului de lege va fi dezbătut în Adunarea Națională.

Măsura privind interdicția accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, dorită de Emmanuel Macron, face parte dintr-o serie de eforturi la nivel mondial de a limita utilizarea rețelelor sociale de către tineri.

Australia, prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani

În decembrie anul trecut, Australia a adoptat o decizie istorică, devenind prima țară la nivel mondial care a impus interdicții în rândul copiilor cu vârste de sub 16 ani privind accesul la rețelele sociale.

La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia, au fost dezactivate 4,7 milioane de conturi.