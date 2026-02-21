Prima pagină » Știrile zilei » Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la „CCR-ul american”

Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la „CCR-ul american”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat fundamentul juridic al planului său economic.
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la „CCR-ul american”
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Mădălina Dinu
21 feb. 2026, 18:44, Economic

După decizia dură a celei mai înalte instanțe americane, pronunțată vineri, Trump a semnat o proclamație prin care a impus temporar o taxă de 10% asupra importurilor, în baza secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, care permite președintelui să stabilească restricții comerciale pentru o perioadă de până la 150 de zile, notează FT.

Aceasta a fost una dintre măsurile alternative pe care liderul american a promis că le va utiliza după ce Curtea Supremă a decis că și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit Legea privind Puterile Economice în Situații de Urgență Internațională pentru a impune tarife asupra zecilor de țări.

Sâmbătă, Trump a scris pe rețelele sociale că, în urma analizei deciziei instanței, „începând imediat, majorez tariful global de 10% aplicat țărilor, dintre care multe au «profitat» de Statele Unite timp de decenii, fără consecințe (până am apărut eu!), la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%”.

„În următoarele luni, administrația Trump va stabili și va anunța noile tarife care sunt permise din punct de vedere legal”, a adăugat acesta.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
CEO-ul Pfizer: „Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de la cancer”
Gandul
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor