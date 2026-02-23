Prima pagină » Economic » Premierul Indiei este așteptat în Israel. Benjamin Netanyahu spune că vrea să construiască „noi alianțe”

Premierul Indiei este așteptat în Israel. Benjamin Netanyahu spune că vrea să construiască „noi alianțe”

Premierul indian Narendra Modi este așteptat în Israel miercuri pentru o vizită oficială, a anunțat duminică omologul său israelian Benjamin Netanyahu, pledând pentru crearea de noi alianțe „în jurul și în interiorul” Orientului Mijlociu.
Sursa foto: Kin Cheung/PA Wire/dpa
Laurențiu Marinov
23 feb. 2026, 10:23, Economic

Prim-ministrul indian a salutat „consolidarea” legăturilor bilaterale și a prezentat „viziunea” sa asupra unui parteneriat axat pe cooperarea economică, diplomatică și de „securitate”, potrivit Le Figaro.

„Domnul Modi va susține un discurs în fața Knessetului (Parlamentul israelian, nota editorului) și sunt sigur că veți fi cu toții acolo”, a declarat Benjamin Netanyahu în deschiderea ședinței de cabinet. El a salutat „consolidarea” legăturilor bilaterale și și-a prezentat „viziunea” pentru un parteneriat axat pe cooperarea economică, diplomatică și de securitate.

Liderul indian, la rândul său, a declarat că „așteaptă cu nerăbdare” discuțiile care vor avea loc în timpul vizitei sale în Israel. „India acordă o mare importanță prieteniei sale durabile cu Israelul, bazată pe încredere, inovație și un angajament comun față de pace și progres”, a scris el duminică pe rețeaua de socializare X.

Benjamin Netanyahu și-a exprimat dorința ca „relația specială construită în ultimii ani” să facă parte din „noi alianțe” împotriva inamicilor comuni, pe care i-a descris ca fiind „radicali” . „În viziunea pe care o am, vom crea un întreg sistem, în esență un «hexagon» de alianțe în jurul sau în interiorul Orientului Mijlociu. Aceasta include India, națiunile arabe, națiunile africane, țările mediteraneene (Grecia și Cipru), precum și țări asiatice pe care nu le voi specifica în acest moment”, a explicat el.

„Intenția aici”, a adăugat dl Netanyahu, „este de a crea o axă de națiuni care împărtășesc aceeași viziune asupra realității, provocărilor și obiectivelor în fața axelor radicale, atât axa șiită radicală, pe care am lovit-o foarte puternic, cât și axa sunnită radicală emergentă ”. „Toate aceste țări au perspective diferite, iar cooperarea noastră poate produce rezultate excelente”, a concluzionat el.

Premierul Indiei a mai vizitat Israelul

De la începutul războiului din Fâșia Gaza, declanșat de atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas pe 7 octombrie 2023, Israelul s-a confruntat militar cu mai multe grupări șiite aliate cu Iranul, precum Hezbollah în Liban și rebelii Houthi din Yemen. În iunie 2025, Israelul a lansat un atac împotriva instalațiilor nucleare și militare din Iran, ceea ce a dus la un război de 12 zile între cei doi adversari, la care au participat și Statele Unite.

„Avem o alianță unică și, în opinia mea, istorică cu Statele Unite (…). Această alianță nu înseamnă că nu căutăm să creăm alte alianțe; dimpotrivă, le cultivăm în permanență ”, a adăugat Netanyahu. Narendra Modi a vizitat Israelul o dată în calitate de prim-ministru, în 2017, iar Benjamin Netanyahu a vizitat India în anul următor.

