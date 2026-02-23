Prima pagină » Economic » ANAF anunță controale la firme de pază și protecție: Risc fiscal ridicat

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a început luni o acțiune de control la nivel național, care vizează 62 de societăți din domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat.
Cosmin Pirv
23 feb. 2026, Economic

Potrivit unui comunicat al ANAF, selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate.

Verificările inspectorilor antifraudă se desfășoară la sediile firmelor, precum și în peste 300 de locuri unde își desfășoară activitatea personalul firmelor vizate, în vederea verificării concordanței dintre situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate.

Acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, „în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind: utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate; încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate; utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii,subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarciniifiscale asupra unor entități interpuse; evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate”.

La controale participă și inspectorii din cadrul Inspecției Muncii.

