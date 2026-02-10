Procesul deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis, mutat la Tribunalul Hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare a dosarului deschis de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Acțiunea demarată în instanță împotriva fostului președinte al României vizează recuperarea banilor încasați din închirierea unui imobil al lui Klaus Iohannis în municipiul Sibiu, sumă care se ridică la aproximativ 4,7 milioane de lei. Demersul a fost făcut după ce Klaus Iohannis a refuzat plata voluntară a sumei datorate.

Acum, procesul va fi strămutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, potrivit deciziei definitive Curții de Apel Alba Iulia.

„Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă. Pronunţată astăzi 10.02.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în soluția pe scurt.

ANAF l-a chemat în instanță pe Klaus Iohannis, pentru plata despăgubirilor către stat

ANAF anunța, pe 20 noiembrie, că a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis. Fiscul cerea instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu.

Potrivit unui comunicat de presă emis la momentul respectiv de instituție se menționa că „statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”.

ANAF mai preciza, la momentul respectiv, că a solicitat instanței și „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”, în contextul în care soții Iohannis au refuzat să plătească voluntar.

Totuși, Tribunalul Sibiu a respins, în luna noiembrie, cererea de sechestru asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis. Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat decizia în apel.

În data de 22 ianuarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asupra unor bunuri ale familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, decizia fiind definitivă.