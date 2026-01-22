Prima pagină » Justiţie » Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF. Decizia, definitivă

Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF. Decizia, definitivă

Curtea de Apel Alba a respins joi cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Decizia emisă de instanța judecătorească este definitivă.
Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF. Decizia, definitivă
Foto: MIHAI POP/GMN via MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
22 ian. 2026, 17:44, Justiţie

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asupra unor bunuri ale familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.

„Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii IOHANNIS KLAUS-WERNER şi IOHANNIS CARMEN-GEORGETA, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată”, se arată în minuta emisă de Curtea de Apel Alba Iulia, potrivit G4Media

ANAF l-a chemat în instanță pe Klaus Iohannis, pentru plata despăgubirilor către stat

ANAF anunța, pe 20 noiembrie, că a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis. Fiscul cerea instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu.

Potrivit unui comunicat de presă emis la momentul respectiv de instituție se menționa că „statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”.

ANAF mai preciza, la momentul respectiv, că a solicitat instanței și „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”, în contextul în care soții Iohannis au refuzat să plătească voluntar.

Touși, Tribunalul Sibiu a respins, în luna noiembrie, cererea de sechestru asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis. Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat decizia în apel.

În aceste condiții, decizia emisă astăzi de Curtea de Apel Alba Iulia este definitivă. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor