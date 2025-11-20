ANAF îl cheamă în instanță pe Klaus Iohannis, pentru plata despăgubirilor către stat

ANAF a anunțat, joi, că a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis. Fiscul cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu.

Potrivit unui comunicat de presă emis joi de instituție se menționează că „statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”.

ANAF mai precizează că a solicitat instanței și „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”, în contextul în care soții Iohannis au refuzat să plătească voluntar.

Familia Iohannis a încasat chirii totale în valoare de 4,7 milioane de lei, timp de 16 ani, pentru imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, pe care l-a pierdut în instanţă. De asemenea, fostul șef al statului a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc.

În luna octombrie, familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea voluntar imobilul din centrul Sibiului. Inspectorii au schimbat yala casei, intrând oficial în posesia statului, iar locuința urmează să fie scoasă la licitație.