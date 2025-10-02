ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului președinte Klaus Iohannis / Fostul președinte a refuzat să predea cheile de bună voie

UPDATE: Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea voluntar imobilul din centrul Sibiului. Inspectorii au schimbat yala casei, intrând oficial în posesia statului, iar locuința urmează să fie scoasă la licitație.

O sursă din ANAF a povestit, pentru Gândul, cum a decurs executarea silită a familiei Iohannis. Totul a început în urmă cu o lună și jumătate, când Ministerul de Finanțe a încuviințat declanșarea procesului. De atunci, ANAF central a înștiințat familia Iohannis, sub formă de corespondență, conform procedurii, că urmează executarea și că va trebui să predea imobilul. Iar în caz contrar, va începe executarea silită.

Inspectorii ANAF au mers joi la fața locului

Familia Iohannis a refuzat să predea casa și, după ce termenul legal a fost îndeplinit, joi ANAF Sibiu a mers la fața locului. Inspectorii au schimbat yala imobilului, intrând astfel în posesia acestuia. Vineri anunțul va fi comunicat oficial de ANAF, când va face publică, de asemenea, și scoaterea la licitație a casei de pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, Sibiu.

Acum rămâne ca statul să recupereze banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane lei. Bani pe care președintele, conform acelorași surse, nu pare dispus să-i plătească și, cel mai probabil, va alege să se judece cu statul român.

Povestea, confirmată de surse din Ministerul de Finanțe

ȘTIRE INIȚIALĂ: Surse din Ministerul de Finanțe spun pentru MEDIAFAX că miercuri inspectorii ANAF au solicitat predarea cheilor casei de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. Autoritățile fiscale au intervenit după ce fostul președinte nu a dat curs notificărilor anterioare, ceea ce a dus la un moment tensionat, conform unui martor citat de sursă. În cele din urmă, Klaus Iohannis a colaborat cu inspectorii.

Casa a fost dobândită inițial de fostul șef de stat prin cumpărarea cotei-parte de la Rodica Baștea, rezidentă în Statele Unite, pentru 3.200 de euro. Ulterior, instanța a decis că documentele de moștenire prezentate pentru achiziție erau false, iar imobilul a revenit statului.

Pe lângă pierderea casei, Klaus Iohannis trebuie să achite aproape un milion de euro către ANAF, sumă care reprezintă contravaloarea lipsei de folosință în perioada 1999–2015, la care se adaugă dobânzi și penalități. În acea perioadă, imobilul fusese închiriat către o bancă.