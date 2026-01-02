Tesla pierde titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice. Vânzările au înregistrat o scădere pentru al doilea an consecutiv

Tesla a anunțat că a livrat 1,64 milioane de vehicule în 2025, în scădere cu 9% față de anul precedent.

Rivalul chinez BYD, care a vândut 2,26 milioane de vehicule anul trecut, este acum cel mai mare producător de mașini electrice, scrie AP.

În al patrulea trimestru, vânzările au totalizat 418.227 de unități, sub așteptările de 440.000 estimate de analiștii chestionați de FactSet.

Nivelul vânzărilor ar fi putut fi afectat de expirarea unui credit fiscal de 7.500 de dolari, eliminat treptat de administrația Trump la sfârșitul lunii septembrie.

În pofida multiplelor probleme care au afectat compania, acțiunile Tesla au încheiat 2025 cu un câștig de aproximativ 11%, pe fondul speranțelor investitorilor că CEO-ul Elon Musk își va îndeplini ambițiile de a transforma Tesla într-un lider al serviciilor de robotaxi și de a convinge consumatorii să adopte roboți umanoizi capabili să îndeplinească sarcini de bază în locuințe și birouri.

Acțiunile Tesla au crescut cu aproape 2% înainte de deschiderea bursei de vineri.