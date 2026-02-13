Cine sunt și câți bani au cei mai bogați 10 bărbați din lume și cine este marele perdant al anului

Dacă ar fi să alegem marele protagonist al anului 2025, ar putea fi Donald Trump, odată cu revenirea sa la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte al Statelor Unite și politica sa de tarife vamale. Însă, dacă există ceva care îl depășește în atenție și titluri pe magnat, acel lucru este, fără îndoială, inteligența artificială, notează Busines Insider.

Datorită „boom-ului” IA din acest an, aceasta a devenit, fără îndoială, motorul piețelor financiare. Grație avansului său, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta și Tesla au avut un „an magnific” și depășesc deja 20.000 miliarde de dolari capitalizare bursieră, iar aceste rezultate se reflectă, la rândul lor, în averea celor mai bogați 10 bărbați din lume.

Topul celor mai bogate persoane din lume, potrivit Bloomberg, nu a înregistrat multe schimbări în privința numelor față de finalul anului trecut. În acest an există un singur nume nou în listă: Sergey Brin. Cofondatorul Google a urcat spectaculos în clasament și a trecut de la absența din 2024 la poziția a patra, foarte aproape de podium. Intrarea sa este marcată de ieșirea din acest grup select a lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft, care deține și recordul de a fi miliardarul care a pierdut cei mai mulți bani în 2025.

Cei mai bogați 10 bărbați din lume

Lista celor mai bogate persoane din lume are un câștigător clar. Averea primului clasat se detașează net de restul, iar acesta nu este altul decât Elon Musk, CEO al Tesla, SpaceX, X și xAI. Magnatul născut în Africa de Sud ocupă prima poziție în Indicele Miliardarilor Bloomberg, cu o avere netă totală de 627.000 milioane de dolari la 30 decembrie 2025, adică 532.626 milioane de euro.

Șeful Tesla a reușit să adauge la averea sa 194.000 milioane de dolari în 2025, sumă care îl distanțează cu peste 350.000 milioane de dolari față de al doilea clasat.

Al doilea în lista celor mai bogate persoane din lume este Larry Page, cofondator Google și fost CEO al Alphabet, care a acumulat în 2025 o avere de 270.000 milioane de dolari (229.360 milioane de euro). În parte datorită performanței din acest an, antreprenorul a câștigat 101.000 milioane de dolari.

Pe locul al treilea al podiumului se află Jeff Bezos, fondator și președinte executiv al Amazon și fondator Blue Origin. Antreprenorul are o avere netă de 255.000 milioane de dolari (216.618 milioane de euro), potrivit datelor Bloomberg.

Cu Elon Musk pe primul loc, iar Larry Page și Jeff Bezos completând podiumul, top 10 cei mai bogați bărbați din lume arată astfel:

Elon Musk – 627.000 milioane de dolari

Larry Page – 270.000 milioane de dolari

Jeff Bezos – 255.000 milioane de dolari

Sergey Brin, cofondator Google – 251.000 milioane de dolari

Larry Ellison, cofondator și președinte Oracle – 248.000 milioane de dolari

Mark Zuckerberg, CEO Meta – 233.000 milioane de dolari

Bernard Arnault, președinte și CEO LVMH – 205.000 milioane de dolari

Steve Ballmer, fost CEO Microsoft și proprietar al echipei Los Angeles Clippers din NBA –

170.000 milioane de dolari

Jensen Huang, cofondator și CEO Nvidia – 156.000 milioane de dolari

Warren Buffett, președinte și CEO Berkshire Hathaway – 151.000 milioane de dolari

Indicele Miliardarilor Bloomberg include cele mai bogate 500 de persoane din lume. Datele sunt actualizate zilnic la închiderea bursei de pe Wall Street, iar pentru această analiză este luată în calcul închiderea ședinței bursiere din New York din 30 decembrie 2025.

Câți bani au câștigat acești 10 bărbați în 2025

Anul 2025 marchează revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. În lumea miliardarilor, însă, există un alt câștigător clar: Elon Musk. Antreprenorul a câștigat doar în acest an 194.000 milioane de dolari (164.925 milioane de euro), ceea ce îl plasează nu doar pe primul loc în lume, ci și ca persoana care a câștigat cel mai mult în acest an.

Larry Page, cu câștiguri de 101.000 milioane de dolari, Sergey Brin cu 92.300 milioane, Larry Ellison cu 56.200 milioane și Jensen Huang cu 41.500 milioane completează lista celor cinci persoane care au câștigat cel mai mult în 2025, fapt care i-a ajutat să rămână în top 10 mondial.

Dacă adunăm câștigurile din 2025 ale lui Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Steve Ballmer, Jensen Huang și Warren Buffett, suma ajunge la 586.810 milioane de dolari, echivalentul a 498.485 milioane de euro. Nici măcar suma totală câștigată în 2025 de acești 10 antreprenori nu atinge averea actuală a lui Elon Musk, un nou indicator care îl confirmă drept miliardarul anului.

În ce sectoare și țări își desfășoară activitatea cei mai bogați oameni din lume

Între cele mai bogate 10 persoane din lume nu există nicio femeie. Prima femeie din clasament este Alice Walton, antreprenoare și filantroapă americană, care a moștenit o parte din avere de la tatăl său, Sam Walton, fondatorul lanțului de supermarketuri Walmart. Alice Walton încheie 2025 cu o avere netă de 134.000 milioane de dolari, ocupând poziția a 15-a și fiind „cea mai puțin bogată din familie”, deoarece frații săi Jim Walton (locul 12) și Rob Walton (locul 14), cu 137.000 milioane și respectiv 135.000 milioane de dolari, o depășesc în clasament.

Antreprenorii americani domină primele poziții ale clasamentului miliardarilor. Trebuie să coborâm până pe locul al șaptelea pentru a găsi primul european, Bernard Arnault, magnatul francez care este cofondator, președinte și director executiv al LVMH, cel mai mare grup de produse de lux din lume.

Dintre cei 10 cei mai bogați, opt provin din sectorul tehnologic, astfel că doar doi nu își datorează averea în mod direct acestui domeniu: Bernard Arnault și Warren Buffett, filantropul care se retrage în acest an la peste 95 de ani și care și-a construit averea prin investiții în numeroase companii.

Cine este marele perdant al anului 2025

La fel cum există câștigători, există și un perdant clar în 2025 în rândul miliardarilor. Acesta este Bill Gates. Cofondatorul Microsoft a pierdut în 2025 nu mai puțin de 40.800 milioane de dolari, echivalentul a peste 34.600 milioane de euro.

În ciuda acestei scăderi, magnatul are în continuare o avere netă de 118.000 milioane de dolari (100.300 milioane de euro) și ocupă locul 16 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, ieșind astfel din top 10.