Cseke Attila: O nouă sesiune de examen în vederea atestării auditorilor energetici pentru clădiri

„Organizăm, la Ministerul Dezvoltării, o nouă sesiune de examen în vederea atestării auditorilor energetici pentru clădiri. Fără un număr adecvat de auditori atestați, nu pot fi auditate clădirile – blocuri de locuințe, dar și spitale sau școli – care necesită lucrări de eficientizare energetică”, a anunțat ministrul Cseke Attila, într-un comunicat publicat pe de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit ministrului, România are un deficit de auditori energetici. În județul Ialomița există patru auditori atestați, care pot evalua eficiența energetică a blocurilor de locuințe, și un singur auditor pentru alte clădiri, cum ar fi spitale, școli și clădiri publice, pentru care Ministerul Dezvoltării derulează programe de finanțare pentru eficientizare energetică, inclusiv din fonduri europene.

Ministrul semnalează o situație asemănătoare și în județul Giurgiu, unde se află numai un singur auditor atestat care poate poate evalua energetic numai blocurile de locuințe. Alți doi auditori sunt atestați să evalueze orice tip de clădire.

Ministrul a precizat că un deficit de auditori atestați se regăsește și în județele Alba, Bistrița-Năsăud, Călărași sau Sălaj.

Potrivit sursei citate, metodologia de calcul, legislația națională și europeană a performanței energetice a clădirilor au fost modificate substanțial în ultimii ani, iar procesul de atestare a acestei categorii de specialiști a fost suspendat, pentru ca specialiștii eligibil să poată studia noile metodologii pentru susținerea examenului de atestare.

Ultima sesiune a acestui examen a fost organizată în 2021. Atunci, numai 109 auditori au promovat examenul, din cei 148 de candidați programați.

Cei care au promovat examenul certificate de atestare și legitimații aferente pentru auditori energetici gradul I și II.

Ce trebuie să știe cei care doresc să se înscrie la noul examen?

Cei care doresc să se înscrie la noul examen o pot face prin intermediul unei platforme digitale puse la dispoziție de Ministerul Dezvoltării.

Anunțul pentru deschiderea înscrierilor va fi publicat în prima parte a lunii martie, pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, alături de calendarul stabilit pentru derularea examenului de atestare.

Eligibilitatea candidaților va fi evaluată până la jumătatea lunii aprilie, iar lista pe care vor fi înscriși candidații eligibili va fi publicată în cea de-a doua jumătate a aceleiași luni, urmând ca, după 15 zile calendaristice, să fie organizat examenul de atestare.