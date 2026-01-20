Cseke Attila, despre reforma administrației: Noi eram pregătiți. Ministrul vorbește despre abuzuri ale cetățenilor care evită plata impozitelor

„Am avut situații în care autocare înregistrate au fost scoase din evidența primăriilor”, spune, la RFI, Cseke Attila. Guvernul își va asuma răspunderea pentru reforma administrației și un pachet de redresare economică. Documentele ar urma să fie adoptate de Cabinetul Bolojan pe 29 ianuarie, precizează Cseke Attila.

Guvernul ar putea să își asume răspunderea pentru reforma administrației și pachetul de redresare economică la sfârșitul lunii ianuarie.

„Discuția noastră a fost în sensul în care, respectând procedurile legale, ca posibilă dată de aprobare în ședința de Guvern a acestui pachet pe administrație, alături de pachetul pe redresare economică să fie 29 ianuarie, care este o zi de joi”, spune Cseke.

Ministrul Dezvoltării precizează că proiectul de lege este pregătit de mult timp: „Noi avem proiectul finalizat, este un proiect care în mare măsură este cel pe care l-am pus în transparență deja în vara anului trecut. Sigur, de-a lungul toamnei, au mai fost discuții și în coaliție, proiectul a mai fost modificat, completat, ajustat, mai ales pe partea de reducere a costurilor la autoritățile locale și centrale și din punctul acesta de vedere, noi, la Ministerul Dezvoltării, suntem pregătiți să promovăm acest pachet. Cel mai important mesaj public este acela de reducere a cheltuielilor funcționării statului”.

Cseke Attila consideră că era bine ca reforma administrației să fi fost deja în vigoare: „Îmi exprim o opinie personală, dacă poate ministrul să exprime o opinie personală: era binevenit ca acest pachet să fie deja în vigoare. Sigur, a trecut acum timpul, asta e, noi eram pregătiți de luni întregi cu acest pachet, Ministerul Dezvoltării era pregătit, cheltuielile statului trebuie reduse și acest pachet are măsuri ferme, concrete, în acest sens”.

Cseke Attila spune că Ministerul Dezvoltării a încheiat anul 2025 cu rezultate bune: „Noi totuși am închis anul 2025 cu câteva rezultate aș spune notabile. Pe partea de investiții, am reușit să achităm toate facturile pe care le-am avut în Ministerul Dezvoltării, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp, ceea ce a însemnat că toți constructorii și-au primit banii pe facturile restante, fie că erau în PNRR, fie că erau în Anghel Saligny, fie în alte programe guvernamentale, ceea ce dă o altă bază de pornire pentru 2026”.

Ministrul Dezvoltării vorbește despre abuzurile comise de unii cetățeni care evită plata impozitelor.

Abuzuri prin neplata impozitelor

„Aceste măsuri aduc o eficientizare în funcționarea serviciilor publice. Acest pachet prevede câteva măsuri care chiar pe termen scurt, dar poate și pe un termen mediu, aduc ceva în plus pentru autoritățile locale, niște măsuri care aduc la suprafață abuzurile sau existența unor portițe care există astăzi în legislația din România. Am dat săptămâna trecută exemplul care a început să fie un fenomen, văd din cifrele cerute de la anumite primării, prin care avem cetățeni care evită plata impozitelor locale (…). Acest pachet nu se îndreaptă împotriva contribuabilului de bună credință și de bun simț. Acest pachet vine să-i ofere o anumită siguranță că el nu este singur, că statul vrea să se îngrijească de faptul că cei răi-platnici vor plăti și ei (…). Am dat exemplul referitor la înscrierea în evidența primăriilor a autoturismelor și în principal vorbim de autoturisme cu capacitate cilindrică mare (…) și pe care unii contribuabili, pentru că legea dădea această posibilitate, le scoteau din evidența primăriei în decembrie și o reînscriau în ianuarie și prin asta evitau impozitul anual (…). Am avut situații în care autocare înregistrate au fost scoase din evidență, sigur, e un impozit și mai mare decât la un autoturism, un autocar care e evident că nu e folosit pentru familie, că e cu 50-55 de persoane, deci faci și un anumit venit, dar legea permitea acest lucru. Deci lucrurile acestea trebuie rezolvate, nu putem merge cu acest sistem în care unii fentează în continuu. Am făcut o analiză pe două primării, din două zone diferite ale țării și am văzut că în relația 2026-2025, deci ianuarie 2026-decembrie 2025 și 2025 ianuarie și 2024 decembrie, fenomenul s-a triplat”, mai spune ministrul Dezvoltării.