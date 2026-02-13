Industria alimentară cere UE să nu interzică termenii „burger” și „cârnat” pentru produsele vegetale

Firme de top din segmentul alternativelor pe bază de plante, printre care Linda McCartney Foods, Quorn și THIS, au semnat o scrisoare comună adresată Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului UE. Apelul companiilor vizează aplicarea „bunului-simț” înainte de votul decisiv privind propunerea legislativă. Argumentul este că etichetarea actuală este deja suficient de clară pentru public, arată The Guardian.

Controversă lingvistică în sectorul alimentar din cauza produsele vegetale

Proiectul legislativ ar impune producătorilor să abandoneze denumiri consacrate precum „burger vegetal” sau „cârnați vegani”. Acestea urmează să înlocuite cu variante precum „chiftele vegetale” sau „discuri pe bază de plante”. În mod paradoxal, chiar și preparate tradiționale care nu conțin carne, cum ar fi „Glamorgan sausages” – o specialitate galeză pe bază de brânză și praz – ar putea fi afectate.

Măsura, inițial susținută de europarlamentarul francez Céline Imart, a fost aprobată anul trecut în Parlamentul European. Au fost 355 de voturi pentru și 247 împotrivă. Pentru a intra în vigoare, propunerea necesită însă și avizul majorității statelor membre UE. Votul final este stabilit pentru data de 5 martie.

Adepții produselor vegetale consideră această inițiativă drept o victorie pentru industria cărnii, într-un context de creștere rapidă a popularității alimentelor fără carne în Europa.

Consumatorii sunt bine informați

Reprezentanții companiilor susțin că o potențială interdicție nu ar soluționa o problemă reală. „În cei 40 de ani de activitate, niciun client nu ne-a semnalat că ar fi achiziționat un produs Quorn crezând că este carne”, a declarat David Flochel, directorul executiv al Quorn Foods. Acesta a adăugat că noile restricții ar duce la „confuzie și povară administrativă”. Nu s-ar aduce astfel niciun fel de beneficii concrete.

De asemenea, lanțurile de supermarketuri Aldi și Lidl, cu sediul în Germania – cea mai importantă piață europeană pentru produse vegetale – și-au exprimat opoziția față de interdicție.

Conform organizației Vegetarian Society, care a coordonat scrisoarea deschisă, etichetele actuale sunt explicite. Lista ingredientelor oferă, de asemenea, toate informațiile necesare. „Avem nevoie de o etichetare transparentă, nu de bariere lingvistice inutile”, a transmis Jenny Canham, reprezentanta organizației.

Miza: consumatorii și transformarea sistemului alimentar

Susținătorii produselor vegetale argumentează că termeni precum „burger” sau „cârnat” descriu forma și modul de consum al produsului, nu compoziția sa. În viziunea lor, restricționarea vocabularului ar putea frâna inovația. De asemenea s-ar încetini tranziția către diete mai sustenabile din punct de vedere climatic.

Decizia finală a statelor membre va clarifica dacă Uniunea Europeană va alege să reglementeze mai strict terminologia alimentară sau dacă va menține flexibilitatea actuală într-un sector în plină expansiune.