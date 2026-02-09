Prețurile mondiale la alimente continuă să scadă în ianuarie. Datele FAO arată o tendință clară după cinci luni consecutive de ieftiniri

Indicele prețurilor alimentelor elaborat de FAO, care urmărește modificările lunare ale unui coș de produse alimentare comercializate la nivel internațional, a înregistrat în ianuarie o medie de 123,9 puncte. Nivelul este mai mic cu 0,4% față de luna decembrie și cu 0,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit agenției ONU, scrie ESM.

În același timp, indicele se situează cu 22,7% sub vârful atins în martie 2022, imediat după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, moment care a generat turbulențe majore pe piețele agricole globale.

Produsele lactate au consemnat cea mai mare scădere dintre principalele grupe de alimente, cu un recul de 5% față de luna precedentă. Evoluția a fost determinată în special de diminuarea prețurilor la brânzeturi și unt, pe fondul unei cereri mai temperate și al unei oferte mai bune.

Prețurile cărnii au scăzut cu 0,4% în ianuarie, în condițiile în care ieftinirile la carnea de porc au depășit creșterile înregistrate la carnea de pasăre. Tendința generală rămâne una de stabilizare, după volatilitatea accentuată din anii anteriori.

Și zahărul s-a ieftinit, cu 1% față de luna decembrie, ajungând la un nivel cu 19,2% mai mic decât cel din urmă cu un an. Scăderea reflectă așteptările pieței privind o creștere a ofertei globale, în special din marile țări producătoare.

Cerealele și uleiurile vegetale merg în direcția opusă

În contrast cu celelalte grupe alimentare, cerealele și uleiurile vegetale au înregistrat creșteri în luna ianuarie.

Indicele FAO pentru cereale a avansat ușor cu 0,2%, evoluție susținută de majorarea prețurilor la orez. Cererea mai fermă pentru acest produs a compensat cotațiile ușor mai slabe ale altor cereale importante, precum grâul sau porumbul.

Indicele uleiurilor vegetale a crescut cu 2,1%, pe fondul scumpirii uleiului de palmier, de soia și de floarea-soarelui. Aceste creșteri au fost mai puternice decât scăderile înregistrate la uleiul de rapiță, potrivit raportului FAO.

Producție record de cereale și stocuri în creștere

Într-un raport separat, FAO și-a revizuit în creștere estimarea privind producția globală de cereale pentru anul 2025, până la un nivel record de 3,023 miliarde de tone metrice. Organizația invocă randamente mai bune la grâu și perspective îmbunătățite pentru producția de porumb.

Totodată, FAO estimează că stocurile mondiale de cereale vor crește în sezonul agricol 2025/26. Raportul global stocuri/utilizare ar urma să ajungă la 31,8%, cel mai ridicat nivel înregistrat din anul 2001, un indicator care sugerează o mai bună stabilitate a pieței alimentare la nivel mondial.