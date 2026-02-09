Prima pagină » Economic » Europa are nevoie urgent de alternative la Visa și Mastercard, spune un oficial din sistemul bancar

Europa are nevoie urgent de alternative la Visa și Mastercard, spune un oficial din sistemul bancar

Europa are nevoie „urgent” să-și reducă dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, a declarat șefa unei alianțe bancare, în condițiile în care oficialii avertizează că dominația lor ar putea fi „folosită ca armă” dacă relațiile transatlantice s-ar deteriora, relatează Financial Times.
Europa are nevoie urgent de alternative la Visa și Mastercard, spune un oficial din sistemul bancar
Iulian Moşneagu
09 feb. 2026, 08:15, Economic

„Suntem foarte dependenți de soluții internaționale de plată”, a spus Martina Weimert, director executiv al Inițiativei Europene pentru Plăți (EPI), un consorțiu format din 16 bănci europene și companii de servicii financiare.

„Da, avem active naționale bune, precum schemele naționale de carduri (de plată – n.r.)… dar nu avem nimic transfrontalier. Dacă spunem că independența este atât de crucială și cu toții știm că e o chestiune de timp… avem nevoie de acțiune urgentă”, a adăugat ea.

Visa și Mastercard domină plățile cu cardul în zona euro

Visa și Mastercard au reprezentat aproape două treimi din plățile cu cardul din zona euro în 2022, potrivit BCE, iar 13 state membre nu au o alternativă națională la cei doi furnizori americani. Chiar și în țările unde există sisteme interne, acestea sunt folosite tot mai puțin.

În contextul scăderii folosirii numerarului, oficialii europeni se tem că influența companiilor americane de plăți ar putea fi folosită ca instrument de presiune dacă relațiile se deteriorează.

Este unul dintre numeroasele domenii critice în care oficialii se tem că UE a devenit prea dependentă de companiile americane, șeful securității cibernetice din Belgia avertizând recent că Europa a „pierdut internetul” din cauza dominației giganților tehnologici americani.

EPI, care include bănci precum BNP Paribas și Deutsche Bank, a lansat în 2024 Wero, o alternativă europeană la Apple Pay. Sistemul de plăți digitale susține că are aproximativ 48,5 milioane de utilizatori în Belgia, Franța și Germania.

Weimert a afirmat că băncile și comercianții sunt în mare măsură „conștienți” de nevoia unei rețele europene de plăți transfrontaliere, dar „contextul geopolitic” a făcut ca acest subiect să devină acum „unul de actualitate”.

Euro digital

BCE promovează euro digital, o inițiativă publică menită să întărească suveranitatea monetară a UE.

Piero Cipollone, membru al consiliului executiv al BCE care coordonează proiectul, a subliniat săptămâna trecută importanța acestuia: „Ca cetățeni europeni, vrem să evităm o situație în care Europa este excesiv de dependentă de sisteme de plăți care nu sunt în mâinile noastre”, a spus el.

Potrivit BCE, euro digital ar urma să devină operațional în jurul anului 2029.

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Cum a blocat Elon Musk ofensiva rusă în Ucraina. Un comandant ucrainean descrie efectele deciziei asupra soldaților Moscovei: „Sunt ca niște pisoi orbi”
Libertatea
Care este cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor