Comunitățile locale din Herson au primit peste 30 de generatoare

Echipamentele vor fi utilizate de pompierii locali, dar și de voluntari. Generatoarele vor contribui la furnizarea de energie electrică esențială locuitorilor în cazul întreruperii de curent, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram de Administrația Militară din Herson, citată de Ukrainska Pravda.

Potrivit oficialilor, generatoarele au fost livrate în cele zece comunități locale cu sprijinul Crucii Roșii, în coordonare cu experți ai Serviciului de Urgență al Ucrainei, dar și cu membrii ai Administrației Militare din Herson.

Cele 34 de generatoare au fost primite printr-un program de sprijin al Uniunii Europene pentru Ucraina.