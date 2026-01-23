Prima pagină » Știri externe » Locuitorii din Kiev, îndemnați să facă provizii de alimente, apă și medicamente. Centre încălzite de sprijin, în fiecare district

Locuitorii din Kiev, îndemnați să facă provizii de alimente, apă și medicamente. Centre încălzite de sprijin, în fiecare district

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, i-a îndemnat pe ucrainenii care locuiesc în Kiev părăsească orașul, dacă au ocazia, sau și să-și facă stocuri de alimente, apă și medicamente.
Sursă foto: X / Red Cross Ukraine
Daiana Rob
23 ian. 2026, 13:01, Știri externe

Pe măsură ce criza lipsei furnizării de încălzire continuă în Kiev, lăsând peste 1.900 de blocuri fără încălzire, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat că situația s-ar putea înrăutăți.

„Mă adresez locuitorilor și vorbesc sincer: situația este extrem de dificilă și este posibil ca acesta să nu fie încă momentul cel mai dificil.

Faceți provizii de alimente, apă și medicamente de care aveți nevoie. Dacă încă mai aveți posibilitatea să părăsiți orașul, unde există surse alternative de energie electrică și căldură, nu renunțați la această opțiune”, a scris edilul Kievului, vineri, într-o postare pe Facebook.

Edilul Kievului a precizat că administrația orașului se pregătește să răspundă la diferite scenarii, având în vedere situația de criză din sectorul energetic, dar și anticiparea că rușii vor continua să atace orașul și infrastructura critică a țării.

Acesta le-a solicitat angajatorilor să introducă un program de lucru flexibil și, acolo unde este posibil, să treacă personalul la munca la distanță.

Centre de sprijin în fiecare district

Potrivit edilului Kievului, autoritățile au identificat centre de sprijin în fiecare district. Acestea sunt spații încălzite, aprovizionate cu alimente și baterii externe, pentru a ajuta locuitorii care se confruntă cu dificultăți din cauza întreruperilor de curent. Acestea sunt denumite „Centre de Invincibilitate”.

Centrele vor fi dotate cu zone de dormit și dispozitive de încălzire (boilere mobile), precum și cu alimente și produse de igienă.

Klitschko a subliniat că toate serviciile municipale și departamentele Administrației Municipale a Orașului Kiev funcționează 24 de ore din 24, iar angajații municipali, spitalele și instituțiile sociale continuă să funcționeze non-stop.

Într-unul dintre aceste centre, Crucea Roșie Ucraina a primit de la autorități peste 1.300 de mese calde, care vor ajunge la cetățeni. Într-o postare publicată pe X, reprezentanții ONG-ului au precizat că peste 500 de cetățeni au trecut pragul centrului încălzit Oblon.

 

