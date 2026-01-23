Furnizarea căldurii, restabilită pentru 650 de blocuri din Kiev. Peste 1.900 de clădiri rămân afectate de frig

Într-o postare publicată pe Telegram, vineri dimineața, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că un total de 1940 de blocuri de locuințe rămân fără căldură.

„În această dimineață, 1.940 de clădiri rezidențiale cu mai multe etaje rămân fără încălzire. Acestea sunt clădiri reconectate pentru a doua oară după atacurile inamice din 9 și 20 ianuarie… Asta înseamnă că, peste noapte, angajații municipalității și specialiștii în energie au restabilit alimentarea cu căldură a peste 650 de clădiri”, a se arată în mesajul publicat de edil pe Telegram, citat de Ukrainska Pravda.

Edilul Kievului a precizat că majoritatea clădirilor afectate se află pe malul stâng al orașului, în districtul Pecherski. Unele blocuri de apartamente din districtul sud-vestic Holosiivski, dar și Solomianski, din vestul Kievului, rămân, de asemenea, fără încălzire.

Joi, numărul clădirilor rezidențiale din Kiev care au rămas fără încălzire se ridica la 3.000. În urma atacului cu drone și rachete petrecut marți, furnizarea căldurii a fost întreruptă pentru 5.600 de clădiri rezidențiale. Tot atunci, serviciile de electricitate, dar și furnizarea apei au fost întrerupte în estul Kievului.