Mii de clădiri fără căldură în Kiev după noi atacuri asupra infrastructurii

Aproape 3.000 de clădiri din Kiev nu au încălzire joi dimineață, potrivit primarului Vitali Klitschko. Situația apare după un atac rusesc major care a afectat rețeaua energetică a capitalei, scrie Kyiv Post.

Acesta a spus că, după atacurile de marți, aproximativ 600.000 de oameni au plecat din oraș din cauza problemelor cu energia.

Vitali Klitschko a recomandat și altor locuitori să părăsească temporar Kievul, dacă au această posibilitate, pe fondul frigului persistent.

O parte din încălzire a revenit în unele dintre cele peste 5.600 de clădiri afectate cu două zile în urmă. Klitschko a transmis joi un mesaj pe Telegram cu detalii despre situația din teren.

„În această dimineață, puțin sub 3.000 de clădiri înalte din capitală rămân fără încălzire. Noaptea trecută, încălzirea a fost conectată la 227 de case”, a scris Vitali Klitschko.

Acesta a mai precizat că atacul de marți a fost al doilea de acest tip în doar câteva zile.

Pe 9 ianuarie, rețeaua energetică din Kiev a suferit alte avarii în urma atacurilor rusești, iar peste 6.000 de locuințe au rămas fără căldură.

Lovitura de marți a venit exact în momentul în care autoritățile au reușit să readucă încălzirea în majoritatea clădirilor, relatează tot Kyiv Post.

Problemele cu electricitatea au persistat și pe parcursul zilei de joi, a mai spus primarul.

„Penele de curent de urgență continuă la Kiev. Lucrătorii din domeniul utilităților și energiei lucrează non-stop pentru a restabili încălzirea și lumina în casele locuitorilor din Kiev”, a scris el.

Tot miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că peste un milion de locuitori din Kiev nu au energie electrică.

Ministrul infrastructurii a anunțat și el că unități de cogenerare au ajuns din alte regiuni ale Ucrainei în capitală, pentru a asigura electricitate și încălzire.

Lupta pentru gaze

Pe lângă pagubele din infrastructură, Ucraina aduce cantități suplimentare de gaze din import. Ministerul economiei a transmis însă că situația este stabilă în acest moment.

La Forumul Economic Mondial, ministrul economiei, Oleksii Sobolev, a spus miercuri că Ucraina trebuie să asigure încă peste 4 miliarde de metri cubi de gaze.

„Cea mai mare parte a finanțării pentru aceasta a fost asigurată. Există un deficit de finanțare de aproximativ 100 de milioane de dolari”, a spus el, conform Interfax Ucraina.

Ulterior, ministerul economiei a venit cu precizări și a spus că „nu există amenințări la adresa importurilor de gaze”. Instituția a explicat că volumul de 4 miliarde de metri cubi vizează întregul sezon de încălzire 2025-2026.

„Subliniem: Începând de astăzi, nu există amenințări la adresa importurilor de gaze”, se arată în comunicat.

„Necesitatea de a importa 4 miliarde m³ de gaze naturale se aplică întregului sezon de încălzire 2025-2026, jumătate din care țara a depășit deja. În consecință, partea leului din acest volum a fost deja achiziționată de NJSC Naftogaz din Ucraina, livrată Ucrainei și utilizată de consumatorii noștri”, mai precizează ministerul.

Autoritățile au anunțat că restul cantităților de gaze vor ajunge în următoarele două luni.