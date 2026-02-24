Mărturia unei ucrainence care a supraviețuit după ce o dronă rusească i-a explodat în locuință. „Pur și simplu s-a întâmplat să nu mor”

Incidentul a avut loc pe 27 decembrie, în jurul orei 11:00, într-o zonă rezidențială situată în apropierea stației de metrou Dorohojici, din capitala Ucrainei. Karina a povestit experiența dramatică pentru publicația Kyiv Post, la aproape două luni după atac.

Potrivit relatării, Karina dormea în momentul exploziei. Trezită de zgomotul puternic, a reușit să fugă într-o altă cameră chiar înainte ca acoperișul să se prăbușească peste locul în care se afla.

Atacul cu drone în Kiev a afectat patru apartamente din bloc, însă, din fericire, toți locatarii au supraviețuit. Lipsa unui incendiu a permis evacuarea rapidă a clădirii.

Apartamentul Karinei, aflat în proprietatea familiei sale, a fost declarat nelocuibil. Autoritățile estimează că doar reparațiile la acoperiș ar putea dura până la doi ani. Până în prezent, despăgubirile acordate de stat se ridică la aproximativ 1.000 de dolari, sumă insuficientă pentru reconstrucție.

„Am ieșit doar cu hainele de pe mine”

Karina spune că, în momentele de panică, nu a luat nimic cu ea: nici documente, nici bani, nici laptop.

„Mi-era teamă că întreaga clădire se va prăbuși într-o secundă”, a declarat ea. Vecinii se aflau în apartamentele lor în timpul atacului, iar prietena cu care locuia Karina era plecată din oraș.

Un război care durează din 2014

Născută în regiunea Luhansk, zonă afectată de conflict încă din 2014 și aflată în mare parte sub ocupație rusă, Karina spune că războiul i-a marcat întreaga viață.

Ucraina marchează astăzi cea de a patra aniversare a invaziei rusești pe scară largă.

Întrebată dacă vede un sfârșit apropiat al conflictului, răspunsul ei este clar: „Nu cred”. Cu toate acestea, Karina spune că este recunoscătoare că ea și cei dragi sunt încă în viață, în ciuda unui nou atac cu drone în Kiev care ar fi putut avea un deznodământ tragic.