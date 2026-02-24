Explozie în Moscova. Un ofițer de poliție a fost ucis într-un atac lângă o gară din nordul orașului

Informația a fost confirmată de Ministerul de Interne rus, într-un comunicat oficial citat de BBC.

Potrivit autorităților, explozia în Moscova s-a produs la scurt timp după miezul nopții, ora locală, în Piața Gării Savelovski, situată în partea de nord a orașului.

O patrulă de poliție aflată în misiune a fost surprinsă de detonarea unui dispozitiv exploziv neidentificat, declanșat de o persoană necunoscută care s-a apropiat de agenți.

Ministerul de Interne a precizat că ofițerul decedat este Denis Bratușcenko, în vârstă de 34 de ani, locotenent de poliție și inspector principal în cadrul poliției rutiere. Ceilalți doi ofițeri răniți au fost transportați de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale pentru diverse leziuni provocate de explozie. Starea lor nu a fost detaliată oficial.

Inițial, autoritățile au transmis că atacatorul a fugit de la locul faptei, însă ulterior au revenit asupra informației, precizând că suspectul a murit la fața locului. Până în prezent, nu au fost făcute publice date despre identitatea acestuia sau despre motivația din spatele atacului.

În urma exploziei a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de poliție, precum și pentru infracțiuni legate de utilizarea unui dispozitiv exploziv. Agențiile de aplicare a legii colaborează pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

Autoritățile ruse nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre tipul dispozitivului folosit sau despre posibile legături cu alte incidente similare. Zona a fost securizată, iar investigațiile sunt în desfășurare.